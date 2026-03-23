Радбез ООН збереться 24 березня на запит України через російські ракетні удари

Рада Безпеки ООН у понеділок, 24 березня, проведе засідання на запит України, присвячене російським ракетним атакам проти українських міст.

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на українську делегацію при ООН.



Засідання відбудеться о 15:00 за східноамериканським часом, що відповідає 21:00 за Києвом. У березні в Раді Безпеки головують Сполучені Штати, тому засідання вестиме заступник держсекретаря США Крістофер Ландау. Держдепартамент США окремо підтвердив, що Ландау 23 березня вирушить до Нью-Йорка, щоб головувати на засіданні Радбезу ООН щодо України. (

Реклама

Від секретаріату ООН, як очікується, доповідатимуть заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло та представник Управління ООН з координації гуманітарних питань. Security Council Report раніше також зазначав, що Дікарло є запланованою доповідачкою на березневих засіданнях щодо України.

Українська сторона ініціювала це засідання через посилення російського ракетного терору. Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що Москва продовжує війну на знищення, яка спричиняє масштабні людські страждання та загрожує міжнародному миру й безпеці.