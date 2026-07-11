На засіданні Коаліції охочих у Парижі в понеділок, 13 липня, союзники окремо обговорять створення європейської системи захисту від балістичних ракет за участю України.

Про це у суботу, 11 липня, пише Суспільне, посилаючись на власні джерела у Єлисейському палаці.

«Ми намагаємося об'єднати наш досвід, наші ноу-хау та досвід наших промислових підприємств. І я можу підтвердити, що справді буде окрема сесія на полях засідання Коаліції охочих для подальшого просування цієї роботи [створення європейської антибалістичної системи]», — сказав співрозмовник видання.

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Джерело пояснило, що робота над посиленням захисту від балістичних ракет охоплює три основні напрями. Перший передбачає пошук і передачу Україні вже наявних систем ППО та ракет-перехоплювачів, зокрема Patriot, SAMP/T та інших комплексів. Другий стосується розвитку промислової співпраці навколо існуючих систем протиповітряної оборони.

«Є також питання, про яке говорив президент Зеленський, — створення додаткової системи, яка стала б доповненням до вже наявних і яка, передусім, використовувала б український досвід у сфері балістики, а також об'єднувала б європейські компетенції для створення додаткових і нових спроможностей. Про це й говоритимуть на засіданні в понеділок», — зазначив співрозмовник.

За словами джерела, нинішня зустріч проходить на тлі активізації міжнародної підтримки України після самітів G7 і НАТО. Союзники мають намір посилити координацію своїх дій для підтримки України та просування зусиль, спрямованих на припинення вогню і відновлення переговорного процесу, додав співрозмовник видання.

Інфографіка: NV

10 липня повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьмуть участь у засіданні Коаліції охочих, яке відбудеться 13 липня в Парижі. Під час зустрічі союзники обговорять подальшу підтримку України та гарантії безпеки на випадок досягнення перемир’я з Росією.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявляв на саміті НАТО в Анкарі, що зустріч Коаліції охочих 13 липня також буде присвячена боротьбі з російським «тіньовим флотом», новим військовим спроможностям України, ширшій мобілізації оборонної промисловості та поглибленню оперативної співпраці між країнами, що підтримують Київ.

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Крім того, як повідомили в Єлисейському палаці, до Коаліції охочих приєдналися ще дві країни — Молдова та Північна Македонія. Також у засіданні в Парижі 13 липня візьмуть участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта, підсумували французькі посадовці.