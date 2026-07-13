Запровадження нових санкцій США проти країни-агресорки Росії опинилося під питанням після смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема .

Про це йдеться в матеріалі Politico .

Автор матеріалу нагадує, що сенатор повернувся до Вашингтона з України, де провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським і заявив про досягнення домовленості з Білим домом щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії.

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З’явилася надія, що на Москву буде чинитися новий тиск.

Тепер союзники Ліндсі Грема в цьому питанні могли б об'єднатися для ухвалення пакета заходів на вшанування пам’яті сенатора, зазначає Politico.

Сенаторка-демократка Джин Шагін заявила, що «не може бути гіднішого пам’ятника Ліндсі, його спадщині та справам, за які він боровся, ніж ухвалення цього закону й втілення його давньої мрії про незалежну й безпечну Україну».

Однак ця ініціатива може опинитися в підвішеному стані, констатує видання. Її головний прихильник на Капітолійському пагорбі пішов, а другий за важливістю прихильник, Мітч Макконнелл, також відсутній.

11 липня газета The Guardian писала, що неясність довкола стану здоров’я сенатора-республіканця Мітча Макконнелла посилюється напередодні повернення Конгресу США з канікул наступного тижня. Зазначалося, що 84-річного Макконнелла не бачили на публіці з моменту його госпіталізації у Вашингтоні 14 червня.

12 липня Макконнелл заявив, що причиною його госпіталізації стали втрата свідомості та падіння. Це стало його першою заявою після майже місяця мовчання.

Смерть Ліндсі Грема — що відомо

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після раптового погіршення самопочуття, повідомили в його офісі. Телеканал NBC News повідомив, що в суботу ввечері служби екстреної допомоги отримали виклик через серцевий напад у будинку Грема на Капітолійському пагорбі.

Згідно з даними судово-медичних експертів та офіційною заявою представників політика, причиною смерті стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

Офіційну причину буде оголошено після завершення токсикологічних і мікроскопічних досліджень.

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10 липня 71-річний сенатор перебував з візитом в Україні та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Він був послідовним прихильником України.

Останнім часом Ліндсі Грем просував законопроєкт про санкції проти Росії, а 10 липня заявив, що сенаторам вдалося досягти згоди з Білим домом щодо нової версії документа.