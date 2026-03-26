Пентагон розглядає перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід , оскільки війна проти Ірану виснажує деякі з найважливіших боєприпасів американської армії. Про це повідомляє Washington Post , посилаючись на три джерела.

Як зазначає газета, остаточне рішення про перенаправлення обладнання ще не ухвалили. Серед озброєння, яке можуть перенаправити, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, замовлені в межах програми PURL, яка передбачає купівлю американської зброї для України партнерами США по НАТО.

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Речник Пентагону заявив, що Міністерство оборони «забезпечить американські збройні сили та збройні сили наших союзників і партнерів усім необхідним для боротьби та перемоги», але відмовився від інших коментарів.

Посолка України в США Ольга Стефанішина заявила, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема щодо протиповітряної оборони, але розуміє «період значної невизначеності» під час війни.

«Будь-які перебої на початку нещодавніх операцій на Близькому Сході були пом’якшені», — сказала вона.

Водночас посадовець НАТО не уточнив, чи знає військовий Альянс про потенційне перенаправлення американського обладнання. У електронному листі чиновник зазначив, що країни «продовжують робити внески до PURL, і обладнання постійно надходить до України».

За його словами, з минулого літа ця ініціатива поставила 75 відсотків ракет для українських батарей Patriot та майже всі боєприпаси, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.

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12 березня видання Politico заявило, що війна з Іраном поглинає дорогі американські боєприпаси для ППО, яких відчайдушно потребує Україна, а також ставить під загрозу майбутні поставки і здатність Києва протистояти російським балістичним ракетним атакам.

11 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в країну вже надійшли з Німеччини ракети PAC-3 для ЗРК Patriot, про постачання яких союзники домовилися під час останнього засідання у форматі Рамштайн.

За перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot, тоді як Україна за весь час отримала лише близько 600 таких ракет.

Раніше єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз шукає способи мінімізувати ризики для постачання Україні ракет до систем ППО Patriot на тлі подій на Близькому Сході.