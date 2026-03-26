Запаси США вичерпуються. Пентагон розглядає перенаправлення зброї для України на Близький Схід — WP
Ситеми ППО Patriot (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Пентагон розглядає перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі з найважливіших боєприпасів американської армії. Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на три джерела.
Як зазначає газета, остаточне рішення про перенаправлення обладнання ще не ухвалили. Серед озброєння, яке можуть перенаправити, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, замовлені в межах програми PURL, яка передбачає купівлю американської зброї для України партнерами США по НАТО.
Речник Пентагону заявив, що Міністерство оборони «забезпечить американські збройні сили та збройні сили наших союзників і партнерів усім необхідним для боротьби та перемоги», але відмовився від інших коментарів.
Посолка України в США Ольга Стефанішина заявила, що Київ інформує партнерів про свої потреби, зокрема щодо протиповітряної оборони, але розуміє «період значної невизначеності» під час війни.
«Будь-які перебої на початку нещодавніх операцій на Близькому Сході були пом’якшені», — сказала вона.
Водночас посадовець НАТО не уточнив, чи знає військовий Альянс про потенційне перенаправлення американського обладнання. У електронному листі чиновник зазначив, що країни «продовжують робити внески до PURL, і обладнання постійно надходить до України».
За його словами, з минулого літа ця ініціатива поставила 75 відсотків ракет для українських батарей Patriot та майже всі боєприпаси, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.
12 березня видання Politico заявило, що війна з Іраном поглинає дорогі американські боєприпаси для ППО, яких відчайдушно потребує Україна, а також ставить під загрозу майбутні поставки і здатність Києва протистояти російським балістичним ракетним атакам.
11 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що в країну вже надійшли з Німеччини ракети PAC-3 для ЗРК Patriot, про постачання яких союзники домовилися під час останнього засідання у форматі Рамштайн.
За перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot, тоді як Україна за весь час отримала лише близько 600 таких ракет.
Раніше єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз шукає способи мінімізувати ризики для постачання Україні ракет до систем ППО Patriot на тлі подій на Близькому Сході.