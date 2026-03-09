Британія має газу в сховищах менш ніж на дві доби на тлі війни на Близькому Сході — ЗМІ

У Великій Британії різко скоротилися запаси природного газу в сховищах — обсягів вистачає менш ніж на дві доби споживання.

Про це пише Daily Mail з посиланням на дані оператора газотранспортної системи National Gas.

Йдеться про приблизно 6,7 тис. ГВт·год газу в сховищах, що відповідає близько півтора дня середнього попиту. Ще порівнянний обсяг, за даними публікацій, зберігається у вигляді скрапленого природного газу (СПГ). Для порівняння, торік у цей період у сховищах було близько 18 тис. ГВт·год.

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Зростання ризиків на газовому ринку пов’язують із ескалацією на Близькому Сході та проблемами в логістиці, зокрема через обмеження руху суден у районі Ормузької протоки. Медіа також зазначають, що частина танкерів зі СПГ змінює маршрути на користь азійських напрямків, де ціни вищі, що посилює конкуренцію за постачання для Європи.

Експерти пояснюють вразливість Британії обмеженими можливостями зберігання газу та високою залежністю від імпорту — насамперед із Норвегії та через поставки СПГ. У публікаціях наголошується, що на цьому тлі країна змушена платити підвищену гуртову ціну, щоб забезпечити необхідні обсяги.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

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1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.



