Про це повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час виїзного неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві у вівторок, 31 березня, пише Укрінформ.

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«Сьогодні я рада, що ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з прибутку від заморожених російських активів. Щодо енергетичних потреб — ми коротко обговорили це сьогодні. Ми продовжуємо мобілізувати міжнародну підтримку», — зазначила Каллас.

31 березня, в день роковин різанини в Бучі, до Києва прибула головна дипломатка ЄС Кая Каллас, а також міністри закордонних справ держав-членів ЄС.

Каллас наголосила, що Європа й надалі надаватиме Україні військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну допомогу.

«Кожен візит є наочним нагадуванням про мужність і стійкість України. Європа стоїть на вашому боці… Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити повну відповідальність за злочини Росії», — зазначила вона в соцмережі X.

25 лютого міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ЄС не повертатиметься до альтернативного варіанту підтримки Києва, який передбачає використання заморожених російських активів.

За словами голови МЗС Німеччини, Євросоюзу вдалося знайти «дуже хороший запасний інструмент» підтримки — кредит Україні в розмірі 90 мільярдів євро.

У грудні 2025 року саміт лідерів ЄС схвалив надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 млрд євро у 2026−2027 роках. Київ отримає безвідсотковий кредит за рахунок позики, забезпеченої бюджетом Євросоюзу. Тобто лідери ЄС так і не змогли узгодити надання репараційного кредиту з використанням заморожених російських активів. Повернути кредит Україна має лише після отримання репараційних виплат від РФ — до того часу російські активи в ЄС залишаться замороженими.

2 березня 2026 року офіційний представник Єврокомісії Балаш Уйварі заявив, що позиція ЄК щодо використання заморожених російських активів для України істотно відрізняється від заяви Вадефуля, який вважає, що це питання знято з порядку денного Євросоюзу.

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«Якщо повернутися до висновків грудневої Європейської ради, то там є ключова, вважаю, фраза, згідно з якою Європейська рада просить законодавців Євросоюзу продовжувати працювати над технічними та юридичними аспектами пропозиції щодо репараційного кредиту», — зазначив Уйварі.