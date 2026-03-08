Трамп заявив, що новий лідер Ірану «не протримається довго» без схвалення США

Дональд Трамп заявив, що є багато людей, які могли б підійти на посаду лідера Ірану (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає його схвалення.

«Йому доведеться отримати наше (США — ред.) схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він недовго протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися кожні 10 років, коли у вас немає такого президента, як я, який не зробить цього», — сказав Трамп ABC News 8 березня.

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Президент США додав, що не хоче, «щоб людям довелося повертатися через п’ять років і робити те саме знову», або щоб Ірану дозволили мати ядерну зброю.

На запитання, чи готовий він схвалити когось, хто має зв’язки зі старим режимом, Трамп відповів: «Я б так зробив, щоб вибрати хорошого лідера. Є багато людей, які могли б підійти».

Трамп також заявив, що Іран нібито планував захопити весь Близький Схід, припустивши, що він завадив це зробити.

«Вони — паперові тигри. Ще тиждень тому вони такими не були, запевняю вас. Але ж вони збиралися атакувати. План полягав у тому, щоб атакувати весь Близький Схід, захопити весь Близький Схід», — стверджує президент США.

Також він не виключив можливості відправити спецназ для захоплення збагаченого урану в Ірані.

Що відомо про наступника Алі Хаменеї

7 березня повідомлялося, що ізраїльські представники служби безпеки вважають, що Моджтаба Хаменеї, син ліквідованого верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, якого називають його наймовірнішим наступником, досі живий після того, як був атакований авіацією, але отримав поранення.

Про поранення Моджтаби Хаменеї повідомив також арабомовний телевізійний канал новин Саудівської Аравії Al Hadath. Інформації про те, наскільки важким було поранення, наразі немає.

Увечері 3 березня Iran International повідомив, що Моджтаба Хаменеї був обраний новим лідером Ісламської Республіки Іран. За інформацією видання, рішення ухвалили під тиском Корпусу вартових Ісламської революції.

4 березня NYT уточнило, що Моджтаба Хаменеї став головним кандидатом на посаду верховного лідера Ірану, але оголошення про це відкладають.

6 березня видання NYT повідомило, що Іран відкладає призначення наступника вбитого верховного лідера Алі Хаменеї з міркувань безпеки після погроз США та Ізраїлю.

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Як писало агентство Reuters, Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний вплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

Вранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

За словами військових чиновників в Ізраїлі, Хаменеї було вбито разом із сімома членами вищого керівництва іранських служб безпеки і близько десятка членів його сім'ї та близького оточення внаслідок майже одночасних ударів протягом 60 секунд.