Поліцейська машина перекриває прохід до місця вибуху в Монако, 30 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який міг залишити пакет або рюкзак у житловому будинку в князівстві Монако незадовго до вибуху, що пролунав там .

На підозрюваному були бежеві штани, чорна сорочка та чорна панама, яка частково закривала обличчя, повідомляє французький телеканал BFMTV.

З місця події він втік пішки.

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Державний міністр (голова уряду) князівства Крістоф Мірман заявив, що вибуховий пристрій, судячи з усього, містив болти та дріб.

Прокуратура заявила, що, ймовірно, йдеться про терористичний акт, але Мірман закликав до обережності щодо юридичної класифікації події.

У Мережі також публікують кадри, на яких, як стверджується, поліцейські розшукують підозрюваних у районі Босолей після вибуху в Монако.

Потужний вибух у житловому будинку в Монако між бульваром Італії та вулицею преподобного Луї Фролла на кордоні з Францією пролунав увечері 29 червня.

За даними французьких ЗМІ, всі троє постраждалих є членами однієї української родини. Батьки віком 50−60 років отримали важкі травми, що загрожують їхньому життю. Разом із ними постраждав 13-річний підліток, стан якого оцінюється як середньої тяжкості.

Як повідомляє BFMTV, серед постраждалих — український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його супутниця.

Два джерела Української правди у ділових колах підтвердили, що одним із постраждалих у результаті вибуху є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

У 2021 році журнал Forbes оцінював його статки у 220 мільйонів доларів.

У 2019 році він відмовився від українського громадянства, отримавши громадянство Кіпру. У 2023 році президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій щодо Єрмолаєва.