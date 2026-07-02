Наслідки масованого удару Росії по Києву у ніч проти 2 липня 2026 року (Фото: ДСНС Києва / Telegram)

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що масований удар країною-агресоркою РФ по Києву у ніч проти 2 липня вкотре доводить, що сподівання на швидке завершення війни є марними.

Коментуючи нічну ворожу атаку у своєму Telegram, Залужний наголосив, що РФ вкотре демонструє своє «бажання» до миру.

«Підло вбиваючи вночі цивільних, руйнуючи житлові будинки мирних людей. Такі масовані обстріли — ще один доказ того, що ілюзії про близький кінець війни оманливі. Цю ж реальність мають розуміти й наші партнери», — зазначив він.

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Ексголовком ЗСУ закликав збільшити тиск на Москву, аби війна стала для неї надто дорогою.

Масований удар по Києву 2 липня — що відомо

Вночі 2 липня Росія здійснила комбінований обстріл України майже 500 дронами та 74 ракетами, зокрема Цирконами, балістичними Іскандерами та крилатими ракетами. Основний напрямок удару — Київ, де лунали потужні вибухи.

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У столиці пошкодження фіксують на 30 локаціях у всіх районах, зокрема прямі влучання у багатоповерхівки. Найсильніше постраждав житловий будинок у Дарницькому районі, де триває рятувальна операція. Загалом у місті пошкоджено 20 багатоповерхівок, а також готель, підстанцію швидкої, приватні будинки.

Станом на 9:45 було відомо про 13 загиблих та майже 90 постраждалих.