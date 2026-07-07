Дев’ять країн ЄС вимагають терміново закупити американські ракети для України за європейські кошти

Дев'ять європейських держав звернулися до Європейської комісії з вимогою максимально швидко надати дозвіл на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони американського виробництва для потреб України.

Як повідомляє видання Європейська правда, відповідне озброєння пропонується придбати в рамках «оборонної» частини фінансування з 90 мільярдів євро, які Європейський Союз виділяє українській державі на 2026−2027 роки.

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За наявною у розпорядженні журналістів інформацією, відповідний лист від міністрів оборони Нідерландів, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Литви, Естонії, Латвії, Данії та Польщі був безпосередньо адресований головній дипломатці ЄС Каї Каллас, а також єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу.

Згідно з текстом документа, країни-підписанти просять європейське керівництво закупити ракети для систем ППО саме за кошти з 90-мільярдного фонду допомоги. Як зазначається у зверненні міністрів оборони, наразі Україна активно готує наступні графіки поставок продукції для таких ключових сфер спроможностей, як протиповітряна оборона, авіаційні боєприпаси, вогневі засоби дальнього радіуса дії, артилерійські снаряди, засоби радіоелектронної боротьби та вибухові речовини.

За даними видання, під час нещодавньої експертної зустрічі та засідання Ради ЄС із закордонних справ на рівні міністрів оборони Україна чітко наголосила на існуванні нагальних потреб, для яких просто немає альтернативи всередині Європейського Союзу, або ж європейська промисловість об'єктивно не здатна задовольнити їх вчасно.

Автори публікації уточнюють, що до переліку таких критичних потреб входять американські ракети типів PAC-3, AIM-120, ATACMS, ADM-160 MALD та AGM-88 HARM. Згідно з процитованим журналістами листом, міністри оборони підкреслюють своє спільне зобов’язання забезпечити українську армію військовою підтримкою, якої вона потребує, наголошуючи на вирішальному значенні швидкого затвердження графіків поставок продукції.

У підсумку дев’ять держав Євросоюзу закликали Єврокомісію не чекати на завершення аналізу європейської оборонно-технологічної та промислової бази і не вимагати додаткових досліджень ринку перед фінальним затвердженням згаданих графіків поставок.

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На переконання очільників оборонних відомств, повне використання доступних інструментів безперечно допоможе зберегти загальний темп та дозволить Україні отримати необхідні спроможності без зайвих затримок, що сприятиме утриманню української держави у боротьбі та підтримає захист людських життів.

17 червня стало відомо про плани Дональда Трампа звернутися до американських оборонних компаній із проханням налагодити виробництво зброї за ліцензією як у країнах Європи, так і на території України.

Водночас, за інформацією видання Financial Times, Німеччина вже активно тисне на Сполучені Штати, вимагаючи дозволити виробляти більше американського озброєння саме на німецькій території. Як зазначають журналісти, у такий спосіб офіційний Берлін прагне досягти одразу двох стратегічних цілей: по-перше, заповнити наявні прогалини у військовій потужності Європи, а по-друге — надати Трампу вагомий привід і надалі підтримувати прямий інтерес до оборони європейського континенту.