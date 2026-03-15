Глава Міненерго США заявив, що війна з Іраном може завершитися найближчими тижнями

15 березня, 16:54
Наслідки ударів Ізраїлю і США по поліцейській дільниці в Тегерані, Іран, 2 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS))

Наслідки ударів Ізраїлю і США по поліцейській дільниці в Тегерані, Іран, 2 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS))

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

Про це Райт заявив у неділю, 15 березня, в коментарі телеканалу ABC News.

«Я думаю, що цей конфлікт, безумовно, підійде до кінця в найближчі кілька тижнів», — сказав міністр.

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Він також висловив припущення, що, можливо, «це станеться і раніше».

Заява Кріса Райта прозвучала на тлі зростання цін на бензин у США внаслідок війни проти Ірану, вказують журналісти.

Одним із ключових важелів впливу Тегерана є контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світового морського експорту нафти.

Міністр енергетики уточнив, що американцям варто очікувати зниження цін на бензин у найближчі кілька тижнів, але гарантій цьому немає.

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри та представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може тривати до року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

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Виступаючи 11 березня на мітингу перед своїми прихильниками, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану. «Ми не хочемо повертатися кожні два роки. Ми збираємося завершити роботу», — наголосив Трамп. The Guardian розцінила ці його слова як натяк на те, що бойові дії завершаться ще не скоро.

В інтерв'ю для NBC News 15 березня Трамп заявив, що на цьому етапі не готовий укладати угоду про припинення війни проти Ірану, оскільки «умови поки що недостатньо хороші».

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   війна США в Ірані війна проти Ірана Дональд Трамп Ормузька протока Нафта

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