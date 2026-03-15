Глава Міненерго США заявив, що війна з Іраном може завершитися найближчими тижнями

Наслідки ударів Ізраїлю і США по поліцейській дільниці в Тегерані, Іран, 2 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS))

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

Про це Райт заявив у неділю, 15 березня, в коментарі телеканалу ABC News.

«Я думаю, що цей конфлікт, безумовно, підійде до кінця в найближчі кілька тижнів», — сказав міністр.

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Він також висловив припущення, що, можливо, «це станеться і раніше».

Заява Кріса Райта прозвучала на тлі зростання цін на бензин у США внаслідок війни проти Ірану, вказують журналісти.

Одним із ключових важелів впливу Тегерана є контроль над Ормузькою протокою, через яку проходить близько 20% світового морського експорту нафти.

Міністр енергетики уточнив, що американцям варто очікувати зниження цін на бензин у найближчі кілька тижнів, але гарантій цьому немає.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри та представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може тривати до року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

Виступаючи 11 березня на мітингу перед своїми прихильниками, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «перемогли» у війні з Іраном.

Водночас він дав зрозуміти, що США ще продовжують досягати цілей своєї військової операції проти Ірану. «Ми не хочемо повертатися кожні два роки. Ми збираємося завершити роботу», — наголосив Трамп. The Guardian розцінила ці його слова як натяк на те, що бойові дії завершаться ще не скоро.

В інтерв'ю для NBC News 15 березня Трамп заявив, що на цьому етапі не готовий укладати угоду про припинення війни проти Ірану, оскільки «умови поки що недостатньо хороші».

