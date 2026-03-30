«У нас багато варіантів». Трамп заявив про бажання «забрати» нафту Ірану і допустив захоплення острова Харк

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче заволодіти нафтою в Ірані і розглядає можливість захоплення острова Харк , через який Тегеран експортує 90% нафти. На думку американського лідера, в Ірану недостатньо сил для його оборони.

Таку заяву Трамп зробив в інтерв'ю Financial Times (FT) у неділю, 29 березня.

Американський лідер наголосив, що «волів би захопити нафту», порівнявши такий потенційний крок із ситуацією у Венесуелі, де США мають намір контролювати нафтову промисловість «на невизначений термін» після захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Реклама

«Чесно кажучи, мені найбільше подобається [варіант] забрати іранську нафту, але деякі дурні люди в США кажуть: „Навіщо ви це робите?“ Але вони дурні люди», — сказав президент США.

Він також допустив захоплення острова Харк.

«Можливо, ми захопимо острів Харк, а можливо, і ні. У нас є багато варіантів», — заявив Трамп FT.

Він додав, що це означало б, «що нам довелося б пробути там деякий час».

На думку Дональда Трампа, США могли б впоратися із захопленням острова Харк «дуже легко».

При цьому, незважаючи на погрози захопити іранський нафтовидобуток, Трамп заявив, що непрямі переговори між США та Іраном через пакистанських «емісарів» йдуть успішно.

Він також припустив, що припинення вогню може бути досягнуто досить швидко. За словами Трампа, США «розбомбили 13 000 цілей».

«У нас залишилося близько трьох тисяч цілей. Ми розбомбили 13 тисяч цілей, і залишилося знищити ще пару тисяч», — сказав президент США.

7 березня видання Axios повідомило, що адміністрація США розглядала можливість захоплення острова, який став основною базою для іранського нафтового експорту з 1960-х років, коли на ньому було побудовано відповідну інфраструктуру.

Острів має глибоководні причали, що дозволяють приймати супертанкери, які перевозять нафту великими партіями.

Джерело, наближене до адміністрації, зазначило в коментарі для The New York Post, що захоплення острова є питанням не «або», а «коли», враховуючи його критичне значення для результату війни. Однак адміністрація Трампа не коментувала ці обговорення.

13 березня Трамп в інтерв'ю для Fox News ухилився від запитань щодо захоплення острова.

Глава Білого дому також розкритикував ведучого, назвавши запитання «безглуздим».

Реклама:

29 березня газета The Washington Post повідомила, що Пентагон веде підготовку до наземних операцій у Ірані, і, якщо президент США Дональд Трамп схвалить плани, така операція стане новим етапом війни.