Військовий батальйону безпілотників розповів, як українські експерти допомагатимуть збивати іранські шахеди

5 березня, 05:04
Пожежа у багатоповерхівці після удрау іранського шахеда в столиці Бахрейна Манамі, 28 лютого 2026 року (Фото: REUTERS)

Пожежа у багатоповерхівці після удрау іранського шахеда в столиці Бахрейна Манамі, 28 лютого 2026 року (Фото: REUTERS)

Військовослужбовець батальйону безпілотних систем 59-ї штурмової бригади СБС Серж Марко (Олександр Карпюк) розповів в ефірі Radio NV, як українські експерти допомагатимуть збивати російські шахеди.

«В принципі, плюс-мінус уже всі знають, як працювати проти шахедів, і Америка теж це розуміє. Але питання в тому, що коли в тебе стається це в перший раз… А дроново-ракетна атака, яку використовує зараз Іран, по суті, техніка цієї війни нова. Коли тобі класичні засоби ППО перевантажують більш дешевими дронами, а потім туди прилітає балістика — проти цього немає якоїсь однієї вундерваффе. Проти цього повинна працювати система», — зазначив Карпюк в ефірі Radio NV.

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Він пояснив, що в Україні ця система будувалась роками, і, хоча вона не є ідельною, тиск на неї набагато вищий, ніж тиск іранських шахедів на амеркианські бази, де, однак, така система ще не побудована.

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«Я вважаю, що американці мають кращі засоби, ніж ми, щодо ППО, ПРО, в принципі, багато в чому. Але все це налаштувати, виставити ешелонами, розставити пріоритетність, провести якісь координаційні дії - це якраз те, чого їм не вистачає, тому що в них немає в цьому досвіду. І якраз заради цього досвіду, щоб ми допомогли у більш короткі строки зробити цю систему максимально ефективною, я думаю, і залучають наших спеціалістів», — сказав військовий батальйону безпілотників.

https://www.youtube.com/watch?v=Ym72kuS8diU

Співпраця з Україною у відбитті атак іранських дронів на Близькому Сході - що відомо

3 березня президент України Володимир Зеденський заявив, що разом з командами ОАЕ, Катару та інших держав Перської затоки Україна буде визначати заходи для збереження життів цивільних мешканців регіону, адже «українська експертиза в захисті від шахедів зараз найбільша у світі».

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Проте допомога іншим країнам має надаватися тільки в разі збереження власного потенціалу. «Війна Росії проти України триває, російські удари тривають, і захист українців — це перший пріоритет», — акцентував президент Зеленський.

Він провів переговори з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, з яким вони обмінялися думками щодо перспектив ситуації та домовилися про подальші контакти, щоб визначити, як спільно забезпечити більший захист людям.

Також в цей день президент України Зеленський припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Він пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників. Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а взамін отримати ракети, яких наразі бракує.

2 березня радник президента України Олександр Камишин повідомив, що Україна готова ділитися своїм досвідом, зазначивши, що понад десять українських компаній наразі виробляють системи перехоплення, а українські підрозділи досягають близько 90% ефективності проти дронів Shahed, які використовує Росія.

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Президент України Володимир Зеленський 1 березня наголосив, що країни Перської затоки не змогли збивати всі дрони Shahed та балістичні ракети, запущені Іраном, навіть маючи сучасніші та чисельніші системи ППО порівняно з українськими. Водночас 2 березня Зеленський зазначив, що жодних прямих запитів від Великої Британії, інших партнерів або представників країн Близького Сходу щодо залучення українських експертів поки що не надходило.

Пізніше того ж дня він повідомив Bloomberg, що Україна могла б відправити своїх найкращих операторів перехоплювачів БпЛА для допомоги країнам регіону, якщо ті попросили б Росію про короткострокове перемир’я на термін від двох тижнів до двох місяців.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 1 березня заявив, що українські та британські фахівці співпрацюватимуть, щоб допомогти партнерам у регіоні збивати іранські дрони.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   ППО Україна Радіо NV шахеди удар США та Ізраїлю по Ірану

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