Військовий батальйону безпілотників розповів, як українські експерти допомагатимуть збивати іранські шахеди

«В принципі, плюс-мінус уже всі знають, як працювати проти шахедів, і Америка теж це розуміє. Але питання в тому, що коли в тебе стається це в перший раз… А дроново-ракетна атака, яку використовує зараз Іран, по суті, техніка цієї війни нова. Коли тобі класичні засоби ППО перевантажують більш дешевими дронами, а потім туди прилітає балістика — проти цього немає якоїсь однієї вундерваффе. Проти цього повинна працювати система», — зазначив Карпюк в ефірі Radio NV.

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Він пояснив, що в Україні ця система будувалась роками, і, хоча вона не є ідельною, тиск на неї набагато вищий, ніж тиск іранських шахедів на амеркианські бази, де, однак, така система ще не побудована.

«Я вважаю, що американці мають кращі засоби, ніж ми, щодо ППО, ПРО, в принципі, багато в чому. Але все це налаштувати, виставити ешелонами, розставити пріоритетність, провести якісь координаційні дії - це якраз те, чого їм не вистачає, тому що в них немає в цьому досвіду. І якраз заради цього досвіду, щоб ми допомогли у більш короткі строки зробити цю систему максимально ефективною, я думаю, і залучають наших спеціалістів», — сказав військовий батальйону безпілотників.

Співпраця з Україною у відбитті атак іранських дронів на Близькому Сході - що відомо

3 березня президент України Володимир Зеденський заявив, що разом з командами ОАЕ, Катару та інших держав Перської затоки Україна буде визначати заходи для збереження життів цивільних мешканців регіону, адже «українська експертиза в захисті від шахедів зараз найбільша у світі».

Проте допомога іншим країнам має надаватися тільки в разі збереження власного потенціалу. «Війна Росії проти України триває, російські удари тривають, і захист українців — це перший пріоритет», — акцентував президент Зеленський.

Він провів переговори з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, з яким вони обмінялися думками щодо перспектив ситуації та домовилися про подальші контакти, щоб визначити, як спільно забезпечити більший захист людям.



Також в цей день президент України Зеленський припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Він пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників. Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а взамін отримати ракети, яких наразі бракує.

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2 березня радник президента України Олександр Камишин повідомив, що Україна готова ділитися своїм досвідом, зазначивши, що понад десять українських компаній наразі виробляють системи перехоплення, а українські підрозділи досягають близько 90% ефективності проти дронів Shahed, які використовує Росія.

Президент України Володимир Зеленський 1 березня наголосив, що країни Перської затоки не змогли збивати всі дрони Shahed та балістичні ракети, запущені Іраном, навіть маючи сучасніші та чисельніші системи ППО порівняно з українськими. Водночас 2 березня Зеленський зазначив, що жодних прямих запитів від Великої Британії, інших партнерів або представників країн Близького Сходу щодо залучення українських експертів поки що не надходило.

Пізніше того ж дня він повідомив Bloomberg, що Україна могла б відправити своїх найкращих операторів перехоплювачів БпЛА для допомоги країнам регіону, якщо ті попросили б Росію про короткострокове перемир’я на термін від двох тижнів до двох місяців.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 1 березня заявив, що українські та британські фахівці співпрацюватимуть, щоб допомогти партнерам у регіоні збивати іранські дрони.

