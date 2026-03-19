Росія може напасти на НАТО до 2029 року, Альянс готовий відповісти (Фото: REUTERS/Pascal Rossignol)

Глава Генштабу Збройних сил Чехії, генерал Карел Ржегка попередив про можливу атаку Росії на НАТО до 2029 року, наголосивши на важливості надійного стримування, готовності військ і колективної оборони.

Про це він сказав у середу, 18 березня, в інтервʼю Укрінформу.

Генерал розповів, що багато керівників у сфері оборони поділяють думку німецького генерала Карстена Броєра щодо того, що Росія може напасти на НАТО до 2029 року.

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Він уточнив, що не стверджує, що війна обов’язково наближається, але підкреслив її потенційну реальність. За його словами, для того, щоб уникнути такого сценарію, НАТО та його партнери повинні мати надійне стримування, що включає реальні оборонні можливості, потужності та готовність їх застосувати.

Генерал також відзначив, що війна в Україні показала серйозні помилки Росії, яка не очікувала тривалого збройного конфлікту з великими щомісячними втратами, і наголосив, що завдання західних країн — не допустити повторення подібних прорахунків проти інших держав.

На запитання про готовність НАТО швидко відреагувати на провокації, глава Генштабу Чехії заявив, що військові сили здатні діяти, навіть якщо існують проблеми із запасами, боєприпасами та ресурсами через тривале недофінансування оборони в минулому. Він підкреслив, що у разі необхідності НАТО воюватиме наявними засобами без вагань.

«Дозвольте мені чітко заявити: якби це сталося завтра, ми воювали б тим, що маємо. Без вагань… Що стосується політичної згуртованості НАТО — так, я абсолютно вірю, що ми активуємо колективну оборону, якщо це буде необхідно. Бо альтернативи немає: якби цього не сталося, це був би кінець НАТО. Вважаю, всі розуміють, що така ситуація буде трагедією для всіх нас. І це саме те, чого хоче Росія», — підкреслив Карел Ржегка.

23 лютого заступник голови Ради безпеки Росії, воєнний злочинець Дмитро Медведєв пригрозив ЄС у відповідь на ініціативу щодо обмеження в'їзду колишніх російських військових до Шенгенської зони.

«Що ж, вони можуть в'їжджати туди без віз, якщо хочуть. Як у 1812 чи 1945 році», — написав він.

10 лютого повідомлялось, що Норвегія не виключає можливості російського вторгнення і вже готується до сценарію, за якого РФ може спробувати захопити частину норвезької території.

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Крім цього, служба зовнішньої розвідки Естонії повідомила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на НАТО у 2026−2027 році, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись переозброєння ЄС.

