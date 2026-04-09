Європейці сприймають Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа радше як загрозу, ніж як союзника (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Європейці вважають, що США несуть більшу загрозу для Європи, ніж Китай.

Про це свідчить нове опитування Politico Pulse, проведене з 13 по 21 березня серед 6 698 європейців в Іспанії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі та Бельгії.

Опитування показало, що європейці сприймають Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа радше як загрозу, ніж як союзника.

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Лише 12% опитаних вважають США близьким союзником, тоді як 36% сприймають країну як загрозу. Натомість Китай як загрозу сприймали 29% респондентів.

На національному рівні загроза з боку Вашингтона переважала загрозу з боку Пекіна у чотирьох країнах. Лише опитані у Франції та Польщі вважали загрозу з боку Китаю більшою.

Найбільш негативно до Сполучених Штатів ставилися жителі Іспанії. 51% опитаних вважають, що Вашингтон становить загрозу для Європи.

В Італії 46% громадян заявили, що США становлять загрозу. Таку ж думку мають 42% бельгійців, 37% французів та 30% німців.

Польща, яка межує з Росією і вважає союз зі США своєю головною гарантією безпеки, стала винятком. Лише 13% людей сказали, що Вашингтон становлять загрозу.

Водночас, на думку європейців, явним ворогом є Росія. 70% усіх опитаних вважають її загрозою.

Раніше опитування El Pais/Cadena SER показало, що громадяни Іспанії вважають президента США Дональда Трампа найбільшою загрозою миру. З таким твердженням погоджується 81% іспанців.

За даними опитування, проведеного Reuters/Ipsos, підтримка Трампа серед американців стрімко падає, сягнувши найнижчих показників із моменту його інавгурації 2025 року.

18 лютого опитування The Economist показало, що майже половина американців описала б президента США Дональда Трампа як «корумпованого», «расистського» і «жорстокого».