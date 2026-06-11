Як можна зрозуміти з наявних даних, наразі росіяни будують на об'єкті близько десяти великих казармових корпусів, пишуть фінські ЗМІ (Фото: Скриншот із відео / Міністерство оборони РФ / KP.ru)

Росія , країна-агресор будує велику нову військову базу поблизу східного кордону Фінляндії — це перший абсолютно новий об'єкт такого масштабу з часів розпаду СРСР — у селі Нова Вілга поблизу Петрозаводська в Республіці Карелія.

Про це 11 червня повідомляє фінське видання Yle з посиланням на аналіз супутникових знімків та на інформацію військового експерта й ексофіцера фінської розвідки Марко Еклунда.

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«База будується посеред лісу. Перші сліди вирубки дерев стали помітні на супутникових знімках, зроблених у листопаді 2025 року. Земляні роботи в цьому районі почалися минулої зими, а навесні 2026 року стартувало активне будівництво», — пише видання.

Як можна зрозуміти з наявних даних, наразі росіяни будують на об'єкті близько десяти великих казармових корпусів.

Фото: Yle / Planet Labs PBC

«Одне місце чітко простежується. Там розташований плац для парадів, ймовірно, будівля штабу в кінці, а з боків будуються казарми», — сказав Еклунд.

За його словами, будівлі, що споруджуються, виглядають як «типові російські казарми висотою в 3−4 поверхи»

За оцінкою Еклунда, на новій базі, найімовірніше, розміститься моторизована піхотна бригада або основні частини моторизованої піхотної дивізії (чисельністю 4 тисячі або 6 тисяч) осіб — їх Росія створює для дислокації в Карелії.

Як пише Yle, у Росії будівельні роботи в Карелії стали надбанням громадськості лише тиждень тому, коли заступник міністра оборони Павло Фрадков прибув з інспекційною поїздкою на будівельний майданчик. За даними влади країни-агресора РФ, у цьому районі з’явиться понад 50 різних об'єктів — казарм, житлових багатоповерхових будинків та спортивних майданчиків.

Фото: Juha Rissanen / Yle

Як розповів Еклунд виданню, нарощування військової потужності Росії в регіоні, тим не менш, перебуває лише на початковому етапі. При цьому розв’язана Кремлем війна РФ проти України серйозно обмежує здатність російських агресорів збільшувати кількість військ поблизу Фінляндії.

«Жодні залишки танків, привезені з сибірських просторів, не дозволять створити армію 2030-х років — тож на це піде час і гроші», — сказав він.

Як уточнив Еклунд, дії Росії в Карелії — це лише частина збільшення чисельності військ уздовж усього кордону країни-агресора з країнами-членами НАТО.

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«Чисельність бойових підрозділів сухопутних військ дійсно значно зростає», — підсумував він.

10 червня шведський телеканал SVT з посиланням на результати дослідження, проведеного спільно з данськими, норвезькими та естонськими колегами, повідомив, що Росія розвиває інфраструктуру для розміщення десятків тисяч своїх військових поблизу баз НАТО.

За даними журналістів, мова йде про розміщення 80 тисяч російських солдатів та офіцерів. Протягом зими РФ облаштовувала нові військові споруди неподалік від кордонів зі Швецією та Фінляндією.

Шведська розвідка припускає, що до повномасштабного розгортання військ Росія може вдатися після завершення війни проти України.

«Це загроза, до якої ми маємо ставитися серйозно», — заявили у Службі військової розвідки та безпеки Швеції.

За допомогою супутникових знімків журналісти з’ясували, що Росія облаштовує інфраструктуру у кількох прикордонних локаціях, зокрема: