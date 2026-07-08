«Це абсолютно зайве». У Польщі розкритикували Буданова за слова про ескалацію до річниці Волинської трагедії

Очільник ОП Кирило Буданов заявив, що Польща готує ескалацію до 11 липня (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Очільник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Гродецький назвав «безвідповідальними» слова керівника Офісу президента України Кирила Буданова про те, що Польща готує «низку ескалаційних кроків» до річниці Волинської трагедії.

Про це повідомив телеканал Polsat News у середу, 8 липня.

Бартош Гродецький заявив, що такі слова Буданова «демонструють перекладання відповідальності на польську сторону».

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Також очільник польського Бюро нацбезпеки стверджував, що під час зйого устрічі з Будановим у червні керівник Офісу президента України «не був таким принциповим».

«Я вважаю це безвідповідальним та абсолютно зайвим з точки зору польсько-українських відносин», — підсумував Бартош Гродецький.

7 липня керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Польща готує «цілу низку незрілих ескалаційних кроків» до 11 липня, коли у країні відзначають Національний день ​​пам'яті жертв Волинської трагедії.

Волинська трагедія. Ключові події / Інфографіка: NV

Також Буданов наголосив, що Україна не прийматиме ультиматумів «ні від кого в цьому світі».

26 червня Кирило Буданов розкритикував рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла та попередив про ризик подальшого загострення відносин між Києвом і Варшавою.

Також очільник Офісу президента Украйни відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена За заслуги перед Польщею на знак протесту проти рішення Навроцького.

5 червня Кирило Буданов приїздив до Польщі. Він зустрівся з державним секретарем польського МЗС Марчіном Босацьким, обговорив з ним питання присвоєння підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА та озвучив пропозиції Києва щодо розв’язання ситуації. Як повідомляло польська PAP, під час того візиту Буданов зустрічався і очільником Бюро національної безпеки Польщі Бартошем Гродецьким.