«Це найбільше сіє ксенофобію і ненависть». Туск засудив польських політиків за розпалювання антиукраїнських настроїв

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг представників опозиції в Сеймі від розпалювання антиукраїнських і ксенофобських настроїв у суспільстві на тлі конфлікту із заступником міністра українського походження Анджеєм Шептицьким.

Про це 10 червня повідомили в канцелярії польського прем'єра, а також повідомила радіостанція RMF24.

Зокрема, Туск згадав про конфлікт із заступником міністра науки Польщі Анджеєм Шептицьким, який нещодавно порівняв бійців Української повстанської армії з польськими антикомуністичними підпільниками.

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Своєю чергою, депутати польського Сейму жорстко розкритикували слова Шептицького і закликали відсторонити його від посади. Зокрема, депутат Януш Ковальський написав у Х «ні українізації польської адміністрації!», а ультраправий депутат Роберт Бонкевич закликав «випалити напалмом з польської землі тих, хто дотримується іншої думки».

Туск сказав, що такі заяви робляться, щоб «посіяти ксенофобію і ненависть», і наголосив, що подібні ситуації вже відбувалися в Європі і закінчувалися катастрофічно — наприклад, перед Другою світовою війною.

«Такі висловлювання, як: „Мені цікаво, як можливо, що людина українського походження є віцеміністром у польському уряді“, або ж слова політичного демагога Бонкевича, що тих, хто дотримується іншої думки, аніж він, слід випалити напалмом із польської землі. Я пам’ятаю також висловлювання про євреїв і німців. Це складається в одне тривожне ціле. Ніхто не може залишитися байдужим до того, що ми чуємо — не з вуст політичних хуліганів, а політичних лідерів опозиції. Такі слова заохочуватимуть сіяння ксенофобії та ненависті», — заявив польський прем'єр.

Трохи раніше конфлікт польських політиків із Шептицьким також коментував і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він, зокрема, назвав «скандальною» заяву польського депутата від партії Право і справедливість Пшемислава Чарнека про «утримання в уряді українців, які ображають поляків» на адресу Шептицького.

«Польща є батьківщиною для всіх своїх громадян, незалежно від віросповідання та походження, і я вважаю, що такі націоналістичні випади — це відродження привидів найпохмуріших сторінок польської історії. Сподіваюся, що співвітчизники не дадуть себе обдурити», — цитував дипломата телеканал TVP Info.

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26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Південь ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

5 червня до Польщі прибув глава Офісу президента України Кирило Буданов. Він зустрівся з державним секретарем польського МЗС Марчином Босацьким, обговорив із ним питання присвоєння підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА та озвучив пропозиції Києва щодо вирішення ситуації.

Також Буданов провів зустріч із міністром оборони Польщі Владиславом Косиняком-Камишем. Глава польського Міноборони заявив, що «пам’ять про жертви Волині не підлягає обговоренню».