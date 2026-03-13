Наслідки російської атаки. Через забруднення Дністра Молдова запросила допомогу в ЄС

Російська атака на Дністровську ГЕС спричинила виток технічних мастил і забруднення води (Фото: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України)

Молдова звернулася до ЄС по допомогу через забруднення річки Дністер після російської атаки на інфраструктурні об'єкти у Чернівецькій області України.

Про це повідомило видання Newsmaker, у п’ятницю, 13 березня.

Як заявив прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну, через Міністерство закордонних справ країна попросила активувати Механізм цивільного захисту Європейського Союзу.

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Над усуненням наслідків російської атаки вже працюють фахівці із самої Молдови, а також України та Румунії, залучені і військовослужбовці Національної армії Республіки Молдова.

«Поки Росія продовжує атакувати сусідню державу, наші міжнародні партнери підтримують нас», — наголосив Александру Мунтяну.

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Особливу увагу приділили забезпеченню водою жителів кількох населених пунктів на півночі Молдови, які найбільше постраждали від забруднення. У районі села Наславча оголосили жовтий рівень небезпеки.

12 березня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що внаслідок російської атаки на інфраструктурні об'єкти в районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області стався виток технічних мастил у річку Дністер. Забруднення поширилося по річці, досягнувши території Молдови.

Атака на Дністровську ГЕС сталася в ніч проти 7 березня. Тоді держава-агресор РФ вперше масовано атакувала цей об'єкт.

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко повідомляв, що російські окупанти вдарили по регіону 11 дронами та чотирма ракетами Калібр.