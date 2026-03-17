Удар по Дністровській ГЕС. Молдова вручила російському послу пляшку забрудненої води з Дністра після витоку нафтопродуктів

На зустріч із російським послом принесли пляшку забрудненої води з річки Дністер (Фото: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova/Facebook)

У вівторок, 17 березня, Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту через російський обстріл, що призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер .

У МЗС повідомили, що витік нафтопродуктів у річку створює серйозні ризики для довкілля та безпеки водопостачання Молдови.

Там зазначили, що Дністер забезпечує водою приблизно 80% населення країни та 98% жителів Кишинева.

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На зустріч із російським послом принесли пляшку забрудненої води з річки.

У відомстві додали, що такі дії Росії, які становлять загрозу для здоров’я громадян Молдови, є неприйнятними.

В ніч проти 7 березня Росія вперше масовано атакувала Дністровську ГЕС. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко повідомляв, що росіяни вдарили по регіону 11 дронами та чотирма ракетами Калібр.

12 березня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що внаслідок атаки стався витік технічних мастил у річку Дністер. Забруднення поширилося по річці, досягнувши території Молдови.

Тоді підрозділи ДСНС розпочали практичні заходи, зокрема встановлення загороджувальних бонових ліній та використання сорбентів для локалізації й збору маслянистих забруднень.

15 березня у Молдові оголосили екологічну тривогу через удар Росії по Дністровській ГЕС.