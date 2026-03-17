Удар по Дністровській ГЕС. Молдова вручила російському послу пляшку забрудненої води з Дністра після витоку нафтопродуктів

17 березня, 14:13
На зустріч із російським послом принесли пляшку забрудненої води з річки Дністер (Фото: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova/Facebook)

На зустріч із російським послом принесли пляшку забрудненої води з річки Дністер (Фото: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova/Facebook)

У вівторок, 17 березня, Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту через російський обстріл, що призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер.

У МЗС повідомили, що витік нафтопродуктів у річку створює серйозні ризики для довкілля та безпеки водопостачання Молдови.

Там зазначили, що Дністер забезпечує водою приблизно 80% населення країни та 98% жителів Кишинева.

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На зустріч із російським послом принесли пляшку забрудненої води з річки.

У відомстві додали, що такі дії Росії, які становлять загрозу для здоров’я громадян Молдови, є неприйнятними.

В ніч проти 7 березня Росія вперше масовано атакувала Дністровську ГЕС. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко повідомляв, що росіяни вдарили по регіону 11 дронами та чотирма ракетами Калібр.

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12 березня Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило, що внаслідок атаки стався витік технічних мастил у річку Дністер. Забруднення поширилося по річці, досягнувши території Молдови.

Тоді підрозділи ДСНС розпочали практичні заходи, зокрема встановлення загороджувальних бонових ліній та використання сорбентів для локалізації й збору маслянистих забруднень.

15 березня у Молдові оголосили екологічну тривогу через удар Росії по Дністровській ГЕС.

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Молдова Дністер Війна Росії проти України Забруднення навколишнього середовища ГЕС

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