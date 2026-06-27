Естонія, Латвія та Литва закликали ЄС прискорити введення заборони на імпорт російської нафти , щоб скоротити фінансування війни РФ проти України та зменшити енергозалежність Європи. Про це в суботу, 27 червня, пише The Financial Times .

Джерела видання уточнили, що представники країн Балтії закликали прискорити підготовку плану відмови від російської нафти під час зустрічі міністрів енергетики ЄС у п’ятницю, 26 червня.

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Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен не прокоментував ці заклики під час закритої частини зустрічі, зазначили вони. У Єврокомісії заявили, що наразі працюють над відповідною пропозицією.

За даними Єврокомісії, частка російської нафти в імпорті ЄС зменшилася з 27% на початку 2022 року до 2% у 2025 році, однак навіть тоді йшлося приблизно про 9,7 млн тонн сирої нафти.

Водночас Євросоюз уже погодив поступову відмову від російського газу до осені 2027 року. Проте через кризу навколо Ірану плани щодо нафтового ембарго були призупинені, пише FT. Там додали, що пропозицію мали представити 15 квітня, але у березні її прибрали з попереднього порядку денного Єврокомісії.

Також у ЄС наголосили, що пошкодження енергетичної інфраструктури в країнах, зокрема в Катарі — одному з найбільших постачальників зрідженого газу до Європи, — можуть ускладнити швидке відновлення виробництва навіть у разі тривалого перемир’я. Крім цього, Єврокомісія планує прискорити перехід Європи на електроенергію та скоротити залежність від викопного палива.

25 червня повідомлялось, що Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії ще на рік — до 31 липня 2027 року. У Євросоюзі також заявили про намір і надалі посилювати тиск на Москву, зокрема шляхом ухвалення 21-го пакета санкцій.