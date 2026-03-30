Член Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Radio NV розповів, що за 25 днів війни США та Ізраїлю проти Ірану було витрачено дві річні норми виробництва ракет до ЗРК Patriot.

«Всім здавалося, що PAC-3 вистачить на всіх. Не вистачить на всіх. Давайте з відкритих офіційних джерел. Щонайменше два квалітетних джерела, одне з яких — королівський інститут [оборонних досліджень] RUSI зробив висновок, що за перші 25 днів війни було витрачено щонайменше 1804 або 1805 ракет PAC-2 і PAC-3, з яких 1300 — це PAC-3», — заявив Рахманін в ефірі Radio NV.

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Він додав, що максимальна кількість ракет, випущених Lockheed Martin за рік — 620 у 2025 році.

«На поточний 2026 рік вони хочуть вийти на планку 750. Дві річних норми вистріляли за 25 днів війни, яка ще не закінчилась. Це не забаганка, а легковажність, просто ніхто не зважує за і проти», — наголосив нардеп.

30 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини з двома країнами щодо альтернативи американським ракетам-перехоплювачам балістики РАС-3.

Він зазначив, що у світі існує гострий дефіцит ракет РАС-3 до ЗРК Patriot, рівень їх виробництва становить приблизно 60 одиниць на місяць і більша частина цих ракет наразі направляється на Близький Схід.

27 березня видання Politico писало, що Білий дім почав попереджати союзників, що поставки зброї до України можуть бути припинені в найближчі місяці через війну в Ірані.

Газета Washington Post інформувала, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід. Йдеться, зокрема, про ракети для українських батарей Patriot.