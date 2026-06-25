«Крах РФ почнеться саме з Криму». Як півострів перетворюється на безлюдний острів і чому Путін нічого не вдіє — інтерв'ю з Огризком

25 червня, 05:37
NV Преміум
Житлові будівлі вночі під час тимчасового відключення електроенергії в Євпаторії, окупований Крим. 23 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Житлові будівлі вночі під час тимчасового відключення електроенергії в Євпаторії, окупований Крим. 23 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Автор: Власта Лазур

Керівник центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Radio NV - про удари Сил оборони України по окупованому Криму та емоційні коментарі росіян.

 — До ефіру вже долучився Володимир Огризко, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України у 2007−2009 роках. Я вас вітаю.

— Вітаю, Власта. Тут, як ніколи, актуальним є той додаток, про який я завжди говорю — «поки що існуючої Росії», тому що її крах почнеться саме з Криму.

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Теги:   Крим Війна Росії проти України Інтерв'ю NV Радіо NV Володимир Путін

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