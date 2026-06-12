Експрезидента Південної Кореї засудили до 30 років ув’язнення за запуск безпілотників над Пхеньяном

Юн Сук Йоль був засуджений до 30 років ув’язнення за запуск безпілотників у КНДР (Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Колишній президент Південної Кореї Юн Сук Йоль був засуджений до 30 років позбавлення волі за запуск безпілотників у КНДР. За твердженням прокуратури, цей крок мав на меті створити привід для оголошення воєнного стану у 2024 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Центральний районний суд Сеула визнав Юна винним у зловживанні владою та пособництві ворогу, заявивши, що він з самого початку брав участь у змові з метою організації вторгнення безпілотників у жовтні 2024 року.

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Раніше спецпрокурори заявили, що спроби Юна «сфабрикувати умови воєнного часу» за допомогою безпілотників підірвали державну безпеку.

Експрезидент заперечував будь-які правопорушення. Його адвокати заявили, що він не віддавав наказу і згодом не схвалював цю операцію.

Північна Корея звинуватила Сеул у тому, що в жовтні 2024 року він тричі запускав безпілотники над Пхеньяном для розкидання листівок.

Юн, який вже перебуває під вартою, може оскаржити рішення суду нижчої інстанції, винесене в п’ятницю.

19 лютого колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до довічного ув’язнення за спробу ввести воєнний стан у 2024 році.

18 січня Центральний районний суд Сеула засудив колишню першу леді Кім Кон Хі, дружину екс-президента Південної Кореї, до одного року та восьми місяців ув’язнення у справі про корупцію.

Оголошення воєнного стану в Південній Кореї: що відбувалося

Юн Сок Йоль у процесі боротьби з опозицією на початку грудня 2024 року марно спробував ввести в Південній Кореї воєнний стан, після чого парламент оголосив йому імпічмент і звинуватив у спробі заколоту.

4 грудня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку. Він також вибачився за занепокоєння громадськості, спричинене спробою Юн Сок Йоля ввести воєнний стан.

8 грудня прокуратура Південної Кореї заарештувала екс-міністра оборони в рамках розслідування справи про державну зраду. Юн Сок Йолю також оголосили підозру у державній зраді.

3 січня 2025 року південнокорейські слідчі після багатогодинного протистояння з охороною президента, усунутого парламентом від влади, відмовилися від його арешту.

Але 15 січня Юн Сок Еля все ж заарештували. 26 січня колишньому президенту Південної Кореї висунули звинувачення у заколоті.

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Сам Юн Сок Йоль заперечує висунуті проти нього звинувачення. Він стверджує, що введення воєнного стану було «символічнимжестом» з метою привернути увагу громадськості.