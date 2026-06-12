YouTube видалив відео з рекламою російської Алабуги, де збирають шахеди

Алабуга — це російський виробничий майданчик, де збирають шахеди (Фото: ru.wikipedia.org)

YouTube розпочав глобальне видалення відео, які рекламували російський завод Алабуга, де збирають шахеди, якими РФ регулярно атакує Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.



За його словами, рішення стало результатом прямого діалогу між МЗС України та платформою. Українська сторона раніше вимагала заблокувати контент, який просував діяльність Алабуги.

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Алабуга є російським виробничим майданчиком, де збирають ударні дрони типу шахед, якими РФ регулярно атакує Україну. Також, за даними української сторони, завод використовує рекламні кампанії для вербування підлітків, зокрема неповнолітніх, до роботи на виробництві.

Сибіга наголосив, що платформи, які поширюють рекламний контент для таких структур, фактично допомагають підтримувати російський військово-промисловий комплекс.

МЗС закликало інші великі платформи також оперативно видаляти матеріали, які просувають підсанкційні російські підприємства та вербування молоді до виробництва зброї.

Україна заявила про готовність вести аналогічний діалог з усіма платформами, які готові діяти проти поширення такого контенту.