Кандидат у прем'єри Британії Бернем пообіцяв зберегти підтримку України у війні проти РФ

Кандидат на посаду очільника Лейбористської партії Великої Британії та прем’єр-міністра країни Енді Бернем заявив, що у разі обрання збереже незмінною підтримку України у протистоянні російській агресії. Про це політик написав у колонці для The Times , повідомляє Суспільне .

Бернем зазначив, що Велика Британія може одночасно посилювати власну обороноздатність і забезпечувати економічне зростання. Він також запевнив у прихильності країни до зобов’язань перед НАТО, політики ядерного стримування та стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами.

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«Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми усвідомлюємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека пов’язані з тим, що відбувається в Україні», — заявив Бернем.

За його словами, Лейбористська партія вже довела свою спроможність створювати міжнародні коаліції для підтримки України та протидії діям Кремля.

Політик також згадав про свою роботу на посаді мера Великого Манчестера, де, за його словами, він розвивав партнерство з українськими містами, зокрема підтримував співпрацю з Києвом і Львовом.

18 червня колишній мер агломерації Великого Манчестера Енді Бернем здобув перемогу на вирішальних довиборах в окрузі Мейкерфілд, і це відкрило йому шлях до боротьби за посаду прем'єра Великої Британії.

22 червня Бернем офіційно склав присягу як новий депутат-лейборист від округу Мейкерфілд.

Того самого дня, 22 червня, прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив свою відставку з посади голови Лейбористської партії. Він залишатиметься на посаді прем'єра до обрання нового лідера лейбористів, якого призначать у середині липня (якщо, крім Бернема, не буде інших кандидатів), або до кінця серпня (якщо ще один кандидат все ж таки з’явиться).