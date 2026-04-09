Європа побоюється, що їй доведеться розплачуватися за «безлад» Трампа в Ірані — Politico

Європа побоюється, що після оголошення президентом США Дональдом Трампом перемир’я в Ірані їй доведеться платити чималу цілу за розблокування Ормузької протоки та вирішення інших пов’язаних з війною проблем. Про це сказано у матеріалі Politico 8 квітня.

У статті сказано, що Трамп «має звичку залишати Європі розбиратися з наслідками своїх рішень» після того, як «накоїть безладу».

Європейські лідери вже пообіцяли допомогти очистити Ормузьку протоку, щойно припиняться бойові дії. Тепер Франція, Німеччина та Велика Британія не тільки можуть опинитися в ситуації, коли їм доведеться платити за супровід суден та розмінування протоки, але й їхні торгові судна, можливо, будуть змушені сплачувати великі збори, яких не існувало до війни, лише за привілей проходження. 8 квітня Трамп заявив, що розглядає можливість створення «спільного підприємства» з Іраном та Оманом для стягнення мит.

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Паралельно ціни за енергоносії в Європі, ймовірно, залишатимуться високими протягом тижнів або навіть місяців, якщо припинення вогню буде дотримано, і тенденція стає очевидною: Європі доводиться платити дедалі більше, щоб залишатися частиною НАТО, яке «стало дуже непередбачуваним», пише Politico.

«Це закономірність. У Газі ми платитимемо за відбудову. В Україні ми платимо за війну — фактично самі наразі. Тепер нам, можливо, доведеться платити за очищення Ормузької протоки», — сказав іспанський законодавець-соціаліст, який входить до складу комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Начо Санчес Амор.

Він додав, що НАТО має базуватися на взаємній лояльності, але «це не так, як воно працює».

Politico оцінює, що витрати на розблокування протоки, навіть розподілені між кількома державами, включаючи Австралію та Велику Британію, що не входять до ЄС, були б значними. Очолювана США операція Непохитна воля (Earnest Will), яка передбачала захист кувейтських танкерів від іранських атак у 1987−1988 роках, коштувала країнам-учасницям кілька сотень мільйонів доларів, що, ймовірно, перевищує 1 мільярд доларів з урахуванням інфляції.

«Головне, щоб це припинення вогню дотрималося. Обіцянка Франції, Німеччини, Великої Британії та інших країн очистити протоку — це не порожній чек. Ми готові допомогти за належних умов», — сказав дипломат ЄС, обізнаний з обговореннями, на умовах анонімності.

Наприкінці квітня на Кіпрі відбудеться нова неформальна зустріч європейських лідерів, які обговорюватимуть, окрім наслідків війни в Ірані, питання фінансування України. Один з дипломатів ЄС сказав Politico, що Європа «страждає від наслідків своєї відносної слабкості на світовій арені».

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«Ми не маємо сили — у класичному розумінні цього слова жорстка сила, щоб нав’язувати свою волю світу. Ми застрягаємо, намагаючись вести переговори та використовувати свій вплив, щоб вийти з ситуацій і мінімізувати наслідки», — сказав він.

Вночі з 7 на 8 квітня Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню та про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

8 квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що близько 15 країн планують сприяти відновленню руху через Ормузьку протоку після припинення вогню, Париж очолить місію.

Інфографіка: NV

Того ж дня генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Вашингтоні провів зустріч з Трампом, після чого заявив, що американський президент «явно розчарований» тим, що багато союзників по НАТО не підтримали війну проти Ірану.