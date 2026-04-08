«Дуже активна дискусія». Модель вступу України до ЄС може з’явитись у 2027 році — Качка

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що наразі європейські партнери ведуть активну дискусію щодо моделі вступу України до ЄС , яка може з’явитися уже в 2027 році.

Про це Качка заявив під час зустрічі з журналістами в середу, 8 квітня, повідомила кореспондентка NV.

«Зараз у нас політичний процес в ЄС йде таким чином: ніхто не чекає формального відкриття кластерів (переговорних кластерів про вступ до ЄС, відкриття яких заблокувала раніше Угорщина — ред.), всі чекають від нас прогресу по виконанню бенчмарків, і це фактично є вирішальним елементом для питання того, як швидко ми можемо вступити в Європейський Союз», — заявив Качка.

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За його словами, ця «дискусія почалася дуже активно» попри те, що наразі немає чіткої моделі вступу України до ЄС.

«Це не проблема.Навпаки — це суперуспіх. Тому що активна дискусія ведеться. Держави-члени на це реагують дуже активно», уточнив віцепрем'єр.

Він також додав, що прогресивну позицію щодо цього мають країни із Nordic-Baltic Eight (NB8) — формату регіонального співробітництва, що об'єднує п’ять нордичних (Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція) та три балтійські країни (Естонія, Латвія, Литва). А окрім того — є активна робота в Німеччині.

«У нас була українсько-нідерландська конференція, і теж про це проговорювали на контакті з Німеччиною. Насправді, є дуже позитивне мислення. Думаю, що у травні вони будуть мати більш чітку картину. І вони теж орієнтуються на 2027 рік, на вирішення питання вступу до ЄС. Є багато спекулятивних речей, що це може бути так, чи по-іншому. Це ще не зафіксовано. Але що точно є, це те, що ніхто не відкинув ідею, що б у 2027 році в нас була якась модель вступу до ЄС. Питання тепер — яка», — зазначив Качка.

За його словами, наразі немає умов, щоб усі бенчмарки були виконані для обговорення умов вступу до ЄС. Натомість є розуміння, що має бути якась відповідь в ЄС на це питання.

«Коли це станеться? З того, що ми бачимо, що травень — це місяць, коли концептуалізуються певні підходи, і також Рада ЄС над цим активно працює. Тому думаю, що в першій половині року в нас це буде зрозуміло, що, до чого і як», — додав міністр.

17 березня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація в Брюсселі отримала від Євросоюзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

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За словами Свириденко, наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

19 березня 25 лідерів ЄС (окрім Угорщини та Словаччини) ухвалили заяву, в якій закликали негайного відкрити переговорні кластери щодо членства України в ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років.

Він наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі. Вступ України до ЄС з 1 січня наступного року, за словами Мерца, нереальний.