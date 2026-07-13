Італія закликала будувати нову систему оборони Європи разом з Україною

Президент України Зеленський зустрічається з прем'єр-міністеркою Італії Мелоні під час саміту лідерів НАТО в Анкарі (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав створити нову систему європейської безпеки, до якої, окрім країн Євросоюзу, мають увійти Україна, Велика Британія, Туреччина та інші європейські держави.

Про це повідомляє Türkiye Today.



За словами Крозетто, довгострокова оборонна стратегія Європи не повинна обмежуватися рамками ЄС, а має охоплювати весь континент.

«Довгостроковою відповіддю має стати перспектива посилення оборони, яка не обмежується лише кордонами ЄС, а є справді континентальною і передбачає партнерство з Великою Британією, Норвегією, Швейцарією, Молдовою, країнами Західних Балкан, Туреччиною та Україною», — заявив глава Міноборони Італії.

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Він наголосив, що європейським країнам необхідно переглянути підходи до оборонного планування, оскільки безпекове середовище змінюється значно швидше, ніж раніше.

На думку міністра, уряди більше не можуть розраховувати лише на довгострокові плани, розроблені на 10−15 років уперед.

Крозетто також застеріг, що Європа має бути готовою до можливого скорочення американської військової присутності, якщо США дедалі більше зосереджуватимуться на Індо-Тихоокеанському регіоні.

Заяви міністра ґрунтуються на новому стратегічному документі Міноборони Італії на 2027−2029 роки. Серед його пріоритетів — розвиток супутникового зв’язку, захист критичної підводної інфраструктури, посилення кібербезпеки та створення національного й загальноєвропейського центру протидії гібридним загрозам.