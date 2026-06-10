Більшість європейців підтримують ідею про те, що витрати на оборону потрібно збільшити (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Більшість європейців підтримують збільшення видатків на національну оборону і закупівлю зброї європейського виробництва в рамках посилення оборонної готовності.

Про це йдеться в результатах опитування Європейської ради з міжнародних відносин, повідомляє Euractiv.

Дослідження показало, що більшість європейців виступають за збільшення витрат на оборону. Винятком виявилися італійці: серед них більше респондентів висловилися проти збільшення оборонного бюджету.

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В опитуванні взяли участь понад 18 тисяч респондентів з Австрії, Болгарії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

Більшість респондентів, крім італійців, також виступили за закупівлю більшої кількості зброї в європейських країнах, а не за межами континенту.

Респондентів також запитали, чи підтримують вони те, щоб їхня країна «купувала більше зброї у США». Польща, яка має найбільші військові витрати в ЄС і НАТО у відсотках від ВВП, була єдиною країною, де більшість відповідей була позитивною.

При цьому більшість респондентів в опитаних країнах не вважають, що США захистять їх у разі нападу. При цьому більшість вважають, крім Болгарії, що принаймні одна з європейських країн прийде на допомогу.

Водночас опитані європейці більше довіряють НАТО, ніж ідеї створення нового оборонного форуму винятково в рамках ЄС. Лише 29% від загального числа респондентів вважали, що це буде «дуже хорошою ідеєю» або «досить хорошою ідеєю». У жодній з 15 опитаних країн не було більшості, яка б підтримала цю ідею.

Інфографіка: NV

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