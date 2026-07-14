«Напади і погрози є неприйнятними». У ЄС розкритикували тиск адміністрації Трампа на Міжнародний кримінальний суд

У Єврокомісії розкритикували заяву адміністрації президента Дональда Трампа стосовно того, що Міжнародний кримінальний суд начебто є загрозою суверенітету Сполучених Штатів.

Про це повідомив речник виконавчого органу ЄС Ануар Ель-Ануні, передає The Guardian.

Він зазначив, що Європейська комісія «твердо підтримує» Міжнародний кримінальний суд.

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«Напади чи погрози на адресу суду, обраних посадових осіб, персоналу або тих, хто співпрацює з судом, є просто неприйнятними», — сказав Ель-Ануні.

Він наголосив на ролі МКС у переслідуванні винних у скоєнні деяких з найтяжчих злочинів у світі. Також речник підкреслив, що суд не націлений на суверенні держави і не становить загрози їхньому суверенітету.

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Ель-Ануні зауважив, що натомість МКС «здійснює юрисдикцію над окремими особами — винуватцями найсерйозніших злочинів, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти».

13 липня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа має намір «ліквідувати» Міжнародний кримінальний суд, і закликав інші країни приєднатися до цієї кампанії.

Він звинуватив МКС у тому, що той веде війну проти Сполучених Штатів не кулями чи ракетами, а силою так званого міжнародного права.