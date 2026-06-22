У МЗС України відреагували на слова фон дер Ляєн щодо окремої євроінтеграції Києва та Кишинева

У заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками саміту ЄС-Молдова йшлося виключно про Республіку Молдова, а не про порівняння чи протиставлення Молдови та України.

Про це 22 червня заявив речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь на запитання журналістів, повідомляє кореспондентка NV.

«Слід зазначити, що після відкриття першого кластера переговорів (Cluster 1) подальший прогрес у переговорному процесі відбувається на основі чітко закріпленої методології Європейської комісії, яка передбачає індивідуальну оцінку кожної країни-кандидата за досягненнями у виконанні внутрішніх бенчмарків (IBAR)», — сказав він.

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Водночас, як зазначив Тихий, слід зауважити, що Україна та Молдова синхронно рухаються в рамках переговорного процесу та послідовно проходять відповідні етапи європейської інтеграції.

«Сторона ЄС неодноразово відзначала виконання обома країнами необхідних умов для відкриття переговорних кластерів. Тому підстав для висновків про якесь нібито „роз'єднання“ немає. Україна, яка надала нового імпульсу політиці розширення Європейського Союзу та сприяла відновленню її стратегічної динаміки, розраховує на справедливий, об'єктивний і виважений підхід з боку ЄС у рамках подальшого процесу розширення», — підсумував речник МЗС України.

22 червня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з головою Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду, що після офіційного відкриття переговорів про вступ до ЄС подальша динаміка євроінтеграції України та Молдови залежатиме від того, наскільки кожна з країн-кандидатів дотримуватиметься критеріїв, визначених офіційним Брюсселем.

«Після відкриття першого кластера кожна країна-кандидат відповідає за себе, оскільки вона повинна виконувати зобов’язання щодо реформ, а ці реформи відрізняються для різних країн-кандидатів», — пояснила вона.

Оцінка прогресу відбуватиметься виключно на основі досягнень, підкреслила фон дер Ляєн.

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Євроінтеграція України — що відомо

Усі країни Євросоюзу остаточно погодили відкриття першого кластера для України та Молдови 15 червня, що європейські високопосадовці вже назвали «вирішальним моментом для Європи».

Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС ще в червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів.

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Напередодні нинішньої зустрічі в Люксембурзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила значні успіхи Києва на шляху реформ, підкресливши, що за останній рік Україна зробила величезний крок назустріч європейській спільноті. Водночас у західних ЗМІ та дипломатичних колах точаться дискусії щодо темпів розширення блоку.

Зокрема, видання The Guardian з посиланням на європейських чиновників зазначало, що завершення технічної частини переговорів з Україною цілком реально протягом чотирьох років. У кулуарах ЄС обговорювали можливість майбутнього розмежування пари «Україна-Молдова», оскільки, за оцінками деяких європейських дипломатів, Кишинів наразі просувається у низці внутрішніх реформ дещо швидше, ніж Київ.

16 червня в Європейській правді повідомлялося, що Україна може відкрити п’ять нових переговорних кластерів з Європейським Союзом 14 липня в рамках процесу вступу до ЄС. Хоча дата ще не затверджена офіційно, європейські чиновники вже попередньо обговорили таку можливість, а єврокомісар Марта Кос натякнула на відповідне рішення в липні.