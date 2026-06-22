Після офіційного відкриття переговорів про вступ подальша динаміка євроінтеграції України та Молдови залежатиме від того, наскільки кожна з країн-кандидатів виконуватиме визначені Євросоюзом критерії.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Євроради Антоніу Коштою та президенткою Молдови Маєю Санду заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 22 червня.

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«Після відкриття кластера першого кожна країна-кандидат відповідає за себе, тому що вони мають виконувати зобов’язання щодо реформ, і ці реформи різні для різних країн-кандидатів», — пояснила вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що оцінювання прогресу відбуватиметься виключно на основі досягнень. За її словами, це дає країнам чіткі орієнтири щодо необхідних реформ, після чого ЄС, зі свого боку, виконуватиме свої зобов’язання.

Антоніу Кошта підкреслив, що такий підхід не означає уповільнення процесу, адже темпи просування напряму залежать від швидкості реформ. Він відзначив, що Молдова демонструє високу динаміку у виконанні взятих зобов’язань.

Водночас очільник Євроради зауважив важливість геополітичного контексту, який вимагає від усіх сторін більшої швидкості та рішучості без зниження стандартів вступу.

«Як країни-кандидати, так і країни-члени, повинні розуміти та відчувати терміновість виконання зобов’язань. Це не означає, що треба забути про критерії. Це означає, що всі мають працювати наполегливіше та швидше, щоб виконувати критерії та рухатися вперед якомога швидше», — додав він.

Євроінтеграція України — що відомо

Усі країни Євросоюзу остаточно погодили відкриття першого кластера для України та Молдови 15 червня, що європейські топпосадовці вже назвали «визначальним моментом для Європи».

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Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС ще у червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів.

Напередодні нинішньої зустрічі в Люксембурзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила значні успіхи Києва на реформаторському шляху, наголосивши, що за останній рік Україна зробила величезний крок назустріч європейській спільноті. Водночас у західних ЗМІ та дипломатичних колах точаться дискусії щодо темпів розширення блоку.

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Зокрема, видання The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що завершення технічної частини переговорів з Україною є цілком реальним за чотири роки. Водночас у кулуарах ЄС обговорюють можливість майбутнього розділення пари Україна-Молдова, оскільки, за оцінками деяких європейських дипломатів, Кишинів наразі просувається по низці внутрішніх реформ дещо швидше за Київ.

16 червня в Європейській правді писали, що Україна може відкрити п’ять нових переговорних кластерів із Європейським Союзом 14 липня в межах процесу вступу до ЄС. Хоча дата ще не затверджена офіційно, європейські посадовці вже попередньо обговорили таку можливість, а єврокомісарка Марта Кос натякнула на відповідне рішення в липні.