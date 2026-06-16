Україна може відкрити п’ять нових переговорних кластерів з ЄС 14 липня під час засідання Ради ЄС у загальних справах у рамках процесу вступу до Євросоюзу.

Про це йдеться в статті Європейської правди.

Там зазначається, що хоча наразі ця подія офіційно не внесена до календаря Ради ЄС, відповідну дату вже обговорювали європейські міністри та досягли попередньої домовленості.

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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос після засідання в Люксембурзі 15 червня не назвала конкретної дати, однак натякнула, що відкриття нових кластерів у переговорах із Україною може відбутися саме в липні.

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«Сьогодні для мене — мегапонеділок… Сподіваюся, ми будемо мати „неймовірний вівторок“ у липні», — сказала вона.

У статті уточнили, що 14 липня цього року припадає саме на вівторок.

Євроінтеграція України — що відомо

Усі країни Євросоюзу остаточно погодили відкриття першого кластера для України та Молдови 15 червня, що європейські топпосадовці вже назвали «визначальним моментом для Європи».

Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС ще у червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів.

Напередодні нинішньої зустрічі в Люксембурзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила значні успіхи Києва на реформаторському шляху, наголосивши, що за останній рік Україна зробила величезний крок назустріч європейській спільноті. Водночас у західних ЗМІ та дипломатичних колах точаться дискусії щодо темпів розширення блоку.

Зокрема, видання The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що завершення технічної частини переговорів з Україною є цілком реальним за чотири роки. Водночас у кулуарах ЄС обговорюють можливість майбутнього розділення пари Україна-Молдова, оскільки, за оцінками деяких європейських дипломатів, Кишинів наразі просувається по низці внутрішніх реформ дещо швидше за Київ.