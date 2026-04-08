Віцепрем'єр-міністр Тарас Качка розповів, що з верховенства права на комітеті Кабміну 8 квітня було пройдено антикорупційну стратегію на 2027-й (Фото: Тарас Качка/Facebook)

Народні депутати Верховної Ради зараз «підтримують темп» в ухваленні євроінтеграційних законопроєктів , які потрібні Україні для закриття бенчмарків — обов’язкових показників, необхідних для закриття переговорних розділів із ЄС.

Про це заявив під час зустрічі з журналістами 8 квітня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає кореспондентка NV.

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«У нас є реально близько ста законопроєктів, які є в Верховній Раді, і які тою чи іншою мірою закривають бенчмарки. Тобто ми дуже активно консолідуємося по всіх цих речах», — заявив він.

Віцепрем'єр-міністр розповів, що щодо верховенства права на урядовому комітеті 8 квітня була пройдена антикорупційна стратегія на наступний рік. Окрім того, 7 квітня ВР схвалила євроінтеграційний закон, який спрощує виконавче провадження через цифровізацію.

«Так що у нас там теж є активна робота по тому, щоб ми набрали темп і менш політизовано йшли по цих заходах», — заявив Качка.

Відповідаючи на запитання NV, віцепрем'єр-міністр уточнив, що робота з підготовки законопроєктів «системно велась усі попередні роки, і напрацьований масив законодавчих ініціатив нікуди не зник, значна їх частина вже перебуває у Верховній Раді».

Водночас, за його словами, із переходом до переговорного процесу та отриманням бенчмарків суттєво зросли вимоги до змісту цих рішень.

«Якщо раніше ми рухалися в логіці Угоди про асоціацію — зараз кожен законопроєкт має чітко відповідати конкретним умовам і закривати відповідні бенчмарки. Саме тому наше завдання разом із Верховною Радою — „дошліфувати“ ці ініціативи так, щоб вони відповідали всім вимогам і були зараховані в межах переговорного процесу», — пояснив Качка.

17 березня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація в Брюсселі отримала від Євросоюзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

За словами Свириденко, наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

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19 березня 25 лідерів ЄС (окрім Угорщини та Словаччини) ухвалили заяву, в якій закликали негайного відкрити переговорні кластери щодо членства України в ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначав, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років.

Він наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі. Вступ України до ЄС з 1 січня наступного року, за словами Мерца, нереальний.