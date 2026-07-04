Експрем'єр Польщі Качинський закликав блокувати вступ України до ЄС

Лідер польської партії Право і справедливість (ПіС) та експрем'єр Польщі Ярослав Качинський висунув умови щодо євроінтеграції України, погрожуючи зупинити цей процес через «збереження київського курсу на глорифікацію Степана Бандери та УПА».

Про це йдеться у внутрішньому листі політика до членів своєї партії, пише Polsat News.

У своєму зверненні до однопартійців лідер найбільшої польської опозиційної сили закликав уже зараз використовувати всі доступні політичні інструменти, щоб активно блокувати дії уряду Дональда Туска, спрямовані на швидку інтеграцію України до Європейського Союзу на привілейованих умовах.

Реклама

Політик офіційно задекларував, що в разі перемоги на виборах його партія не допустить до європейської спільноти державу «з такою політикою національної пам’яті».

«Право і справедливість заявляє полькам і полякам: Україна з культом Бандери та інших злочинців, глорифікацією УПА та ОУН — не увійде до Європейського Союзу! Якщо ми виграємо вибори, ми обов’язково цього не допустимо», — наголосив Ярослав Качинський.

Очільник ПіС прямо підкреслив, що «Україна не може бути впущена до ЄС, якщо повністю не відкине прийнятий сьогодні напрямок», адже інакше це призведе до дестабілізації всієї Європи.

Качинський також гостро розкритикував чинний Кабінет міністрів за надмірну поступливість, заявивши, що після 2023 року в українсько-польських відносинах почала домінувати продиктована з Берліна модель, коли Варшава «прямо підпорядковується забаганкам нашого східного сусіда».

Конфлікт між Україною та Польщею — що відомо

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди — ордена Білого Орла. Свій радикальний крок польський лідер аргументував тим, що нещодавнє присвоєння одній з українських військових частин почесної назви на честь Героїв УПА є дією, яка, за його словами, виходить далеко за межі виключно внутрішніх справ України.

Демарш спровокував миттєву реакцію з боку українського істеблішменту. Вже 20 червня низка впливових українських політиків та державних чиновників оголосили про повну відмову від усіх своїх польських нагород на знак солідарності та протесту. До цього кроку офіційно долучилися голова Офісу Президента Кирило Буданов, а також одразу троє колишніх очільників держави: президент у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Реклама:

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що особисто надіслав президенту Польщі орден Білого Орла назад, підкріпивши свої слова публікацією відповідних фотографій з відділення Нової пошти.

Наступним етапом цієї історико-політичної кризи стала публічна промова Володимира Зеленського 28 червня з нагоди Дня Конституції, під час якої він оголосив про офіційне подання до парламенту законопроєкту Про Український національний пантеон. Цей документ передбачає створення інституції для належного вшанування найвидатніших представників української нації.

Коментуючи ідею майбутнього пантеону, президент наголосив, що імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися за Україну та надихали її, будуть об'єднані й назавжди вписані в національну історію з великої літери, а також із великою повагою та увагою з боку держави. За словами Зеленського, Україна поважає себе, цінує своїх людей і захищає їхнє право бути українцями, а тому ніхто й ніколи не вказуватиме українському народу, як жити, як говорити, кого любити, кому бути вдячними та яких героїв шанувати.

Своєю чергою, в уряді Польщі переконані, що розгляд та ухвалення законопроєкту про національний пантеон лише додатково погіршить і без того кризові відносини між країнами. Про таку категоричну реакцію повідомило польське видання Onet, посилаючись на власні неназвані джерела в урядових колах.