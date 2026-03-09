Польський євродепутат поспівчував Ірану через ліквідацію Хаменеї, посол США назвав вчинок огидним
Гжегож Браун у посольстві Ірану, Варшава, 6 березня (Фото: Grzegorz Braun / Facebook)
Посол США в Польщі Томас Роуз розкритикував дії польського євродепутата і глави партії Конфедерація Польської Корони Гжегожа Брауна, який підписав книгу співчуття за ліквідованим верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.
Про це повідомляє Onet.
6 березня скандальний євродепутат Браун відвідав посольство Ірану у Варшаві. Там він підписався у книзі співчуття з приводу загибелі аятоли Хаменеї.
Пізніше він опублікував фото візиту в посольство в соцмережах. У своїй заяві він уточнив, що висловлює своє невдоволення операцією США проти Ірану, називаючи її «ганебною».
Посол США в Польщі Томас Роуз розкритикував депутата, назвавши його вчинок «огидним». Він попередив Брауна, що Вашингтон пам’ятатиме ставлення тих, хто підтримує ворогів США.
«Америка і президент США не забудуть, хто їхні друзі, а що ще важливіше, хто НЕ є їхніми друзями», — написав Роуз у мережі X.
Уранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.
За словами військових чиновників в Ізраїлі, Хаменеї було вбито разом із сімома членами вищого керівництва іранських служб безпеки і близько десятка членів його сім'ї та близького оточення внаслідок майже одночасних ударів протягом 60 секунд.