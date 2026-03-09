Польський євродепутат поспівчував Ірану через ліквідацію Хаменеї, посол США назвав вчинок огидним

Посол США в Польщі Томас Роуз розкритикував дії польського євродепутата і глави партії Конфедерація Польської Корони Гжегожа Брауна, який підписав книгу співчуття за ліквідованим верховним лідером Ірану Алі Хаменеї.

Про це повідомляє Onet.

6 березня скандальний євродепутат Браун відвідав посольство Ірану у Варшаві. Там він підписався у книзі співчуття з приводу загибелі аятоли Хаменеї.

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Пізніше він опублікував фото візиту в посольство в соцмережах. У своїй заяві він уточнив, що висловлює своє невдоволення операцією США проти Ірану, називаючи її «ганебною».

Посол США в Польщі Томас Роуз розкритикував депутата, назвавши його вчинок «огидним». Він попередив Брауна, що Вашингтон пам’ятатиме ставлення тих, хто підтримує ворогів США.

«Америка і президент США не забудуть, хто їхні друзі, а що ще важливіше, хто НЕ є їхніми друзями», — написав Роуз у мережі X.

Уранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

Інфографіка: NV

За словами військових чиновників в Ізраїлі, Хаменеї було вбито разом із сімома членами вищого керівництва іранських служб безпеки і близько десятка членів його сім'ї та близького оточення внаслідок майже одночасних ударів протягом 60 секунд.