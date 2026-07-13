«Працюють під наглядом ФСБ». ЄС запровадив санкції проти російської мережі ВКонтакте та її месенджера MAX

Євросоюз запровадив санкції проти російської VK Company (також відомої як ВКонтакте, та її дочірньої компанії Communication Platform, відповідальної за розробку та управління застосунком MAX.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради у понеділок, 13 липня.

Європосадовці акцентували, на тому що VK та MAX «працюють під наглядом ФСБ». Зокрема вони зауважили, що месенджер MAX, попередньо встановлений на всіх смартфонах, що продаються в Росії, містить розширені функції спостереження, які використовуються для «репресивних дій проти тих, хто критикує війну Росії проти України або публікує інший контент, заборонений владою».

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ЄС також запровадив санкції проти компаній Citadel, VAS Experts і Norsi-Trans, які постачають обладнання та програмне забезпечення для СОРМ — системи стеження, що дозволяє контролювати дзвінки, електронну пошту, повідомлення та соцмережі громадян РФ.

Європейські санкції поширюються і на чотирьох осіб, що обіймають керівні посади в цих компаніях і тому несуть відповідальність за підтримку серйозних порушень прав людини в Росії.