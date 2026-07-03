ЄС запровадив санкції проти шести росіян, причетних до отруєння Навального

Олексій Навальний помер у російській колонії у 2024 році (Фото: REUTERS/Yulia Morozova)

Рада ЄС запровадила санкції проти шести громадян РФ, яких підозрюють у причетності до розробки хімічної зброї, зокрема токсину епібатидину. Його виявили в організмі російського опозиціонера Олексія Навального після його смерті у виправній колонії.

Відповідну заяву оприлюднили на сайті Ради ЄС у п’ятницю, 3 липня.

У документі зазначається, що під обмеження потрапили російські науковці та дослідники військового профілю. Частина з них працювала в науковому центрі Сигнал, де займалася дослідженнями та публікаціями щодо синтезу епібатидину, що, на думку ЄС, свідчить про їхню можливу участь у розробці цієї речовини як хімічної зброї.

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Серед них, зокрема, Ігор Бабкін — керівник лабораторії Сигналу, Ірина Дерев’ягіна — аналітикиня з хімічних досліджень Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології, який ЄС вважає ключовою установою російської програми хімозброї, а також Михайло Гуцалюк — керівник відділу наукової роботи Військової академії РХБ-захисту.

Фото: Агенство.Новости

У Раді ЄС нагадали, що загалом санкції за застосування та поширення хімічної зброї наразі діють щодо 31 фізичної особи та шести організацій.

Нові обмеження передбачають замороження активів підсанкційних осіб у ЄС, заборону на надання їм будь-яких фінансових чи економічних ресурсів, а також заборону на в'їзд до країн Євросоюзу.

У заяві підкреслюється, що ЄС залишається відданим протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї й підтримці положень Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та її знищення (КЗХЗ).

У 2020 році російський опозиціонер Олексій Навальний пережив отруєння речовиною з групи Новачок. Це підтвердили лабораторії кількох західних країн після того, як опозиціонера доправили на лікування до Німеччини в серпні 2020-го.

16 лютого 2024 року російська влада повідомила про смерть 47-річного Навального на території колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на Крайній Півночі РФ.

Як заявили в команді Навального, у медичному висновку про смерть, який показали його матері Людмилі Навальній, причину смерті названо природною. Останні три роки Навальний провів в ув’язненні.

Його поховали 1 березня 2024 року на Борисовському кладовищі в Москві.