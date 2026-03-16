ЄС наклав санкції на російських командирів, причетних до воєнних злочинів у Бучі

Рада Європейського Союзу ухвалила нові санкції проти дев’яти російських військових, причетних до звірств у Бучі в 2022 році. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, 16 березня.

Зазначається, що у списку найвищий ранг має генерал-полковник Олександр Чайко, який на початку повномасштабного вторгнення командував Східним військовим округом і був головним російським командувачем на фронті під час окупації Бучі.

Реклама

Також санкції наклали на високопоставлених військових, які командували підрозділами в таких населених пунктах, як Буча, Гостомель, Ірпінь, Бородянка.

За даними слідства, під їхнім керівництвом російські війська скоювали масові вбивства мирних жителів, зокрема жорстокі страти. Підрозділи, які перебували під їх командуванням, брали участь у тортурах, мародерстві та інших злочинах.

Один із фігурантів також відповідальний за незаконне усиновлення дитини, депортованої до РФ з окупованої частини Донецької області.

Щодо них застосували такі санкції:

замороження активів на території ЄС;

заборона на в'їзд до Євросоюзу та транзит через його територію;

заборона громадянам і компаніям ЄС на надання фінансових послуг цим особам.

Станом на лютий 2026 року українські правоохоронці ідентифікували та висунули підозру 211 російським військовим, які брали участь у злочинах проти населення в Бучі та Бучанському районі Київської області.

На початку березня 2022 року росіяни повністю окупували Бучу. Місто вдалося звільнити лише 31 березня.

Увесь цей час окупанти чинили нелюдські злочини і жорстоке свавілля. Найбільше тіл убитих цивільних (близько 40) пізніше знайшли на вулиці Яблунській.

Згідно з даними, які в березні 2025 року повідомили BBC Україна в архівному відділі Бучанської міської ради, під час російської окупації в Бучі загинула 381 людина, у Бучанській територіальній громаді — 554 людини, серед них 12 дітей.