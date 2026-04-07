Європейська комісія попередила український уряд, що запропоноване скорочення терміну статусу політично значущих осіб (PEP) до трьох років суперечить європейським вимогам щодо інтеграції, і закликала провести додаткові консультації перед ухваленням відповідних норм.

Про це йдеться у листі від одного з підрозділів Єврокомісії, адресованому українському уряду, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що до законопроєкту № 15112−1, який стосується оподаткування міжнародних посилок, була внесена норма, що передбачає обмеження статусу PEP трьома роками після закінчення терміну повноважень особи на важливій державній посаді. Це також стосується скасування пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Реклама

Єврокомісія підкреслила, що такі зміни є відступом від «7 кроків», що є ключовими вимогами для інтеграції України в ЄС, і можуть негативно вплинути на процес вступу. Вони також зазначили, що положення щодо PEP не стосується умов, поставлених МВФ, зокрема щодо скасування ПДВ для посилок.

Крім того, проєкт закону пропонує визнати співробітників державних банків, які займаються фінансовим моніторингом, PEP і вимагати від них декларувати активи. Єврокомісія називає це необґрунтованим кроком.

У зв’язку з цим, ЄС рекомендує Україні врахувати зауваження і провести додаткові консультації.

«Щоб переконатися, що всі зауваження ЄС враховано, я рекомендую провести з нами додаткові консультації щодо цього законопроєкту до його ухвалення», — йдеться у листі.

Своєю чергою віцепрем'єр Тарас Качка підтвердив виданню, що така дискусія триває, і що в парламенті вже були внесені зміни до норм про трирічний статус.

«У вівторок вранці парламентський комітет вже змінив норму про три роки. Зараз ми перебуваємо в дискусіях про те, як вирішити цю законодавчу задачу, і впевнений, що в результаті цих консультацій знайдемо прийнятне рішення», — прокоментував віцепрем'єр.