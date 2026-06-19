Кошта пояснив, чому ініціював поновлення дипломатичних контактів Євроради із Росією

Президент Євроради Антоніу Кошта пояснив лідерам ЄС, що відновлення обмежених дипломатичних контактів з Росією, на його думку, є необхідним для збереження каналу зв’язку та захисту інтересів Євросоюзу в майбутньому.

Про це він сказав під час саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня, пише Європейська правда, посилаючись на посадовця ЄС, обізнаного з перебігом розмови.

За словами співрозмовника, Кошта розповів керівникам держав ЄС, чому вирішив налагодити канал зв’язку з Москвою та як саме це було зроблено. Обговорення теми України проходило в закритому форматі, без доступу до мобільних телефонів у залі засідань.

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Голова Євроради підтвердив, що нещодавно виступив із ініціативою встановити «короткі дипломатичні контакти з Кремлем». Для цього він доручив своєму апарату відкрити відповідний канал комунікації з російською стороною.

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Як пояснив Кошта, така підготовка необхідна для того, щоб «коли настане момент, бути готовими захищати інтереси ЄС».

Водночас джерело наголосило, що ці контакти мають виключно технічний і дипломатичний характер: жодних змістовних переговорів чи обговорення конкретних питань під час них не проводилося.

«Дипломати виконують дипломатичну роботу», — наголосив співрозмовник видання.

17 червня повідомлялось, що Кошта через своїх представників двічі контактував із Кремлем, намагаючись створити умови для можливого залучення диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів щодо завершення війни в Україні. За даними Bloomberg, у ЄС також обговорюють подальші кроки для координації діалогу з Росією в разі появи можливостей для дипломатичного врегулювання.

Переговори про закінчення війни в Україні — що відомо

Саміт лідерів Групи семи проходить у французькому Евіані з 15 по 17 червня. Однією з головних тем зустрічі стало обговорення потенційних мирних перемовин між Україною та РФ. Зокрема, європейські лідери планували скоординувати позиції з президентом США Дональдом Трампом та залучити його до обговорення «п'яти основних пунктів» врегулювання війни.

Ці п’ять умов для досягнення справедливого і міцного миру були сформульовані 7 червня у Лондоні під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії (Кіром Стармером), Франції (Емманюелем Макроном) та Німеччини (Фрідріхом Мерцом) у форматі E3 + Україна.

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Учасники формату E3 чітко наголосили, що Європа як незмінний союзник Києва має відігравати ключову роль у будь-якому майбутньому врегулюванні.

У Кремлі на спільну європейську ініціативу відреагували традиційною критикою. 8 червня речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав озвучені лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини умови «непослідовними» та заявив, що Москві «важко уявити» переговори на подібній основі.

15 червня Трамп заявив, що після врегулювання ситуації навколо Ірану має намір приділити більше уваги завершенню війни РФ проти України. За його словами, і Зеленський, і Путін готові до можливих переговорів.