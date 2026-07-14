ЄС офіційно відкрив шостий кластер переговорів щодо вступу України
Євросоюз відкрив шостий кластер у переговорах про членство України (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Європейський Союз офіційно відкрив шостий кластер переговорів з Україною про вступ до ЄС, який стосується зовнішніх відносин.
Про це у вівторок, 14 липня, заявив міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн, пише Укрінформ.
«Я радий повідомити про відкриття шостого кластеру», — сказав він.
Бірн відзначив прогрес України у проведенні реформ навіть в умовах війни та наголосив на її незмінному курсі на вступ до ЄС і прихильності європейським цінностям, таким як свобода, демократія та рівність.
Шостий кластер переговорів охоплює зовнішню та безпекову політику ЄС, зокрема спільну торговельну політику, відносини з третіми країнами, політику розвитку та гуманітарну допомогу.
Також він передбачає подальше узгодження позицій України з ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики, включно із санкційною політикою та питаннями експорту озброєнь.
3 липня Угорщина погодилася на те, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, який ініціює процедуру відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу до ЄС.
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прискорений вступ України до ЄС «буде несправедливим» щодо країн Західних Балкан. Він також зазначив, що «угорський уряд — не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів».
Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою Основи відбулося 15 червня в Люксембурзі.