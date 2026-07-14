ЄС офіційно відкрив шостий кластер переговорів щодо вступу України

Євросоюз відкрив шостий кластер у переговорах про членство України (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Європейський Союз офіційно відкрив шостий кластер переговорів з Україною про вступ до ЄС, який стосується зовнішніх відносин.

Про це у вівторок, 14 липня, заявив міністр зі справ ЄС Ірландії Томас Бірн, пише Укрінформ.

«Я радий повідомити про відкриття шостого кластеру», — сказав він.

Бірн відзначив прогрес України у проведенні реформ навіть в умовах війни та наголосив на її незмінному курсі на вступ до ЄС і прихильності європейським цінностям, таким як свобода, демократія та рівність.

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Шостий кластер переговорів охоплює зовнішню та безпекову політику ЄС, зокрема спільну торговельну політику, відносини з третіми країнами, політику розвитку та гуманітарну допомогу.

Також він передбачає подальше узгодження позицій України з ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики, включно із санкційною політикою та питаннями експорту озброєнь.

3 липня Угорщина погодилася на те, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, який ініціює процедуру відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу до ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прискорений вступ України до ЄС «буде несправедливим» щодо країн Західних Балкан. Він також зазначив, що «угорський уряд — не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів».

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою Основи відбулося 15 червня в Люксембурзі.