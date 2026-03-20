Каллас попередила лідерів ЄС про ризик втягнення у «токсичний конфлікт» на Близькому Сході — Politico

Її застереження пролунали на тлі зростання тиску з боку президента США Дональда Трампа (Фото: REUTERS/Omar Havana)

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас попередила лідерів країн блоку, що Євросоюз може опинитися втягнутим у «токсичний конфлікт» на Близькому Сході, з якого буде вкрай складно вийти.

Про це повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів, яких поінформували про перебіг закритих переговорів.



За даними видання, Каллас закликала європейських лідерів не втягуватися в безстрокову війну проти Ірану, яку очолюють США та Ізраїль. Вона також наголосила, що ЄС має захищати власні інтереси в регіоні, але в блоці немає великого бажання розширювати мандат морської місії Aspides з Червоного моря на Ормузьку протоку.

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«Початок війни схожий на любовний роман — у нього легко ввійти, але важко вийти», — наголосила вона.

Її застереження пролунали на тлі зростання тиску з боку президента США Дональда Трампа, який закликав союзників допомогти з військовим супроводом цивільних суден через Ормузьку протоку. Водночас низка європейських країн досі демонструє небажання напряму втягуватися у воєнну фазу конфлікту.

Напередодні Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада заявили про готовність зробити "свій внесок" у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку, однак не уточнили, яким саме буде цей внесок. У спільній заяві країни також засудили атаки Ірану на цивільні судна та енергетичну інфраструктуру.