Напередодні сам Стубб заявив, що не бачить себе представником Європи на переговорах (Фото: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/via REUTERS)

Про це повідомляє Corriere della Sera із посиланням на джерела в уряді Італії.



За даними видання, Мелоні незадоволена тим, що в ЄС досі не можуть визначитися з єдиним представником для потенційних переговорів між Україною та Росією. Вона вважає, що процес затягується через прагнення окремих європейських держав зберегти за собою провідну роль у майбутньому дипломатичному врегулюванні.

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Очікується, що питання кандидатури перемовника прем'єрка Італії порушить під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у Франції.

Як зазначає Corriere della Sera, Мелоні вже обговорювала це питання з іншими європейськими лідерами та окреслила критерії до потенційного посередника. На її думку, він не повинен представляти одну з великих держав ЄС, щоб уникнути суперництва між ключовими гравцями. Водночас кандидат має походити з авторитетної європейської країни, мати міцні трансатлантичні зв’язки та добре розуміти специфіку російсько-української війни.

Саме тому, за інформацією видання, фаворитом Мелоні є президент Фінляндії Александр Стубб. Серед інших можливих кандидатів також називають голову Європейської ради Антоніу Кошту.

Напередодні сам Стубб заявив, що не бачить себе представником Європи на потенційних переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, провідну роль у такому діалозі повинні відігравати Франція, Німеччина та Велика Британія, тоді як Фінляндія може допомагати процесу на дипломатичному рівні.