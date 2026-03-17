Кошта припустив, що Євросоюзу, ймовірно, доведеться замінити США у переговорах з Росією щодо миру

Президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив думку, що Євросоюзу в майбутньому, можливо, доведеться вести переговори з Росією щодо безпеки та миру в Україні, але цей момент ще не настав, і наразі необхідно зберігати тиск на Москву.

Про це він заявив в інтерв'ю EFE, яке опублікували у вівторок, 17 березня.

«Зараз ми повинні уникнути зриву зусиль, які очолює президент [Дональд] Трамп, спрямованих на досягнення справедливого та міцного миру в Україні», — сказав Кошта, відповідаючи на запитання про пропозицію прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера нормалізувати відносини з Москвою для отримання доступу до дешевших енергоносіїв.

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Кошта додав, що 27 країн-членів ЄС повинні бути готові до того, що діалог, ініційований президентом США Дональдом Трампом, може не дати бажаних результатів.

«Наразі наш головний внесок полягає у посиленні економічного тиску на РФ та продовженні підтримки України усіма засобами. Але, звичайно, може настати час, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа та докласти власних зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні», — сказав він.

Водночас Кошта наголосив, що про переговори щодо ціни на енергоносії з РФ не йдеться, адже в ЄС чітка мета: відокремитися від російської енергетики.

13 березня Кошта заявив, що рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти може дати країні-агресору Росії більше ресурсів для продовження війни проти України.

15 березня Володимир Зеленський повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не хотів зупиняти війну проти України. Однак через страх перед президентом США Дональдом Трампом він вдавав, що бажає мирних переговорів.

Того ж дня газета Financial Times, посилаючись на офіційних осіб, написала, що мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України заходять у глухий кут, оскільки Дональд Трамп втрачає до них інтерес, а його війна з Іраном послаблює тиск на Москву.

Водночас американський президент в інтерв'ю телеканалу NBC News заявив, що здивований «небажанням» Володимира Зеленського укласти мирну угоду, «бо Путін готовий домовлятися».

Востаннє тристоронні мирні переговори відбулися в Женеві (Швейцарія) 17−18 лютого. Черговий раунд був запланований на 5 березня в Абу-Дабі (ОАЕ), але його було відкладено через війну США та Ізраїлю проти Ірану. Нової дати і місця переговорів оголошено не було.