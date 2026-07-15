Європейський Союз дозволив Україні витратити частину наданого оборонного кредиту в розмірі 6 млрд євро на закупівлю китайських компонентів для дронів, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що Київ отримав спеціальний дозвіл на використання частини траншу в розмірі 6 млрд євро для закупівлі компонентів для дронів із Китаю.

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Згідно з умовами кредиту, продукція оборонного призначення, що закуповується за кошти ЄС, має переважно надходити з єдиного ринку, з України або від затверджених партнерів, таких як Канада.

Інші союзники можуть отримати право на участь, якщо підпишуть угоду про партнерство у сфері безпеки з ЄС, зроблять внесок у цю програму та нададуть суттєву підтримку Україні

Згідно з регламентом, закупівлі озброєння не повинні «суперечити інтересам безпеки та оборони» ЄС. Однак правила також передбачають виняток. Якщо аналогічну продукцію неможливо достатньо швидко закупити в країнах, що відповідають критеріям, або в обсягах, необхідних Україні, Київ може звернутися до Брюсселя по дозвіл на її закупівлю в інших країнах.

Україна запросила й отримала виняток для першого траншу на суму 5,9 млрд євро, призначеного для закупівлі безпілотників. Це дозволило Києву придбати певні китайські компоненти, яких бракує в Європі, повідомили джерела.

У публікації зазначається, що це рішення підкреслює прогалини, які й досі існують у внутрішньому оборонному виробництві ЄС, попри прагнення зміцнити промислову базу Європи.