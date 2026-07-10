Після місяців переговорів ЄС близький до угоди з урядом Великої Британії (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Європейський Союз має намір дозволити Україні закуповувати британську зброю за рахунок кредиту у €60 млрд, який блок надає країні на оборонні потреби.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Як зазначили співрозмовники, ЄС близький до фіналізації угоди з урядом Великої Британії, яка дозволить британським компаніям брати участь у цій програмі після місяців переговорів.

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Джерела кажуть, що офіційне оголошення, ймовірно, відбудеться вже наступного тижня на зустрічі в Парижі в понеділок, де зберуться країни коаліції охочих.

Співрозмовники повідомили, що для Великої Британії не буде встановлено фіксованої плати за доступ до програми. Замість цього британський уряд робитиме фінансовий внесок в міру того, як Україна вирішуватиме використовувати кредит для для купівлі військової техніки у фірм цієї країни. За словами джерел, цей внесок визначатиметься вартістю кожного окремого контракту та процентними витратами.

Як зауважує Bloomberg, цю угоду розглядають як примирливий жест з боку Європейського Союзу після того, як раніше сторони не змогли досягти згоди щодо приєднання Великої Британії до оборонного фонду ЄС SAFE обсягом €150 млрд. Тоді переговори зайшли в глухий кут через вимоги Євросоюзу щодо плати за доступ.

Британія та деякі країни-члени ЄС були розчаровані результатом, який, за словами британських чиновників, був зірваний Францією, особливо на тлі зростаючої російської агресії та менш надійної адміністрації США.

Натомість переговори щодо кредиту Україні, як зазначили співрозмовники, просунулися набагато легше. Причому країни-члени, зокрема Нідерланди, наполягали на якнайшвидшому укладенні угоди через чітке розуміння того, що це принесе користь Україні, спростивши закупівлі британської зброї в умовах глибшої інтеграції оборонних індустрій обох країн.

Bloomberg пише, що спочатку про домовленість планували оголосити під час наступного саміту Велика Британія — ЄС разом із можливим рішенням щодо доступу британської сторони до інвестиційного фонду Євросоюзу для фінансування технологічних компаній. Однак плани відклали до кінця цього року через відставку прем'єр-міністра Кіра Стармера.

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За інформацією джерел, угоду про доступ до кредитної програми для оборонних закупівель переважно узгодили на полях саміту НАТО в Анкарі цього тижня.

Раніше видання Європейська правда повідомляло, що міністри оборони Нідерландів, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Литви, Естонії, Латвії, Данії та Польщі звернулися до Єврокомісії з вимогою максимально швидко надати дозвіл на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони американського виробництва для потреб України. Відповідне озброєння пропонується придбати в рамках «оборонної» частини фінансування з €90 млрд, які ЄС виділяє Києву на 2026−2027 роки.