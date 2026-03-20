Є запити від США про експертну підтримку для їхніх військових на Близькому Сході — Зеленський

Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні, заявив президент Володимир Зеленський (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Українські команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії шахедам , є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових.

Про це у п’ятницю, 20 березня, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустема Умєрова щодо зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

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«Детально говоримо з партнерами на всіх необхідних рівнях. Наші команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії шахедам — надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових», — повідомив президент.

Зеленський додав, що також опрацьовуються запити і європейських партнерів, сили яких базуються в цьому регіоні.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава української держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БПЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.

За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

13 березня Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — наголосив Трамп в інтерв'ю радіостанції Fox News Radio.

Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа під час візиту до Парижу. «Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо», — сказав він журналістам.

17 березня український лідер повідомив, що у регіоні Близького Сходу та Перської затоки наразі перебуває 201 український військовий експерт, що має досвід у протидії шахедам.