У Японії розкритикували жарт президента США Дональда Трампа про Перл-Гарбор, який він зробив під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. Окрім того, критики зазнала й сама очільниця уряду за те, що не відреагувала на слова Трампа.

Про це у суботу, 21 березня, повідомляє Washington Post.

19 березня, коли журналісти запитали Трампа, чому він не попередив союзників про операцію в Ірані, президент США уникнув прямої відповіді та відповів жартом.

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«Знаєте, коли ми заходимо, ми заходимо дуже сильно, і ми нікому про це не казали, бо хотіли ефекту сюрпризу. Хто знає про сюрприз краще за Японію? Чому ви не попередили мене про Перл-Гарбор?», — зазначив Трамп.

Цей коментар викликав сміх серед присутніх. Прем'єра Японії, однак, не прокоментувала жарт, лише поглянула на японського журналіста, який поставив це питання. Це викликало критику серед японських політиків, адже зазвичай президенти США уникали згадок про Перл-Гарбор, концентруючи увагу на поглибленні відносин між країнами після Другої світової війни, пише WP.

Крім того, деякі політики та посадовці Японії обурилися тим, що Трамп дозволив собі так легко згадувати трагедію Другої світової війни, яка залишила болючі спогади для японців. Інші висловили побоювання, що такі висловлювання можуть негативно позначитися на двосторонніх відносинах.

Критики зазнала і прем'єр-міністерка Такаїчі, яка під час свого візиту до США, на думку користувачів соцмереж, намагалася «задобрити» Трампа. Так, під час вечері 19 березня вона хвалила його зовнішність, а раніше того ж дня сказала: «Я твердо вірю, що лише ти, Дональде, можеш досягти миру в усьому світі».

Один з колишніх японських дипломатів охарактеризував таку поведінку як «дивну та ніякову».

«Це відносини між главами держав. Хоч деякі лестощі — це нормально, але якщо переборщити, це відштовхує спостерігачів», — написав він у соцмережі X.

Ще однією причиною для обурення стала реакція прем'єр-міністерки під час її прогулянки по Президентській алеї слави в Білому домі, коли вона сміялася, побачивши авторучку на місці, де повинен був бути портрет Джо Байдена. Це відео, опубліковане адміністрацією Трампа, викликало критику серед японських користувачів.